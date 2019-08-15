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Чего ждать от поправок в трудовой кодекс?

  • Михаил Пастухов, доктор юридических наук, профессор
  • 15.08.2019, 14:24
Чего ждать от поправок в трудовой кодекс?
Михаил Пастухов

Новая версия кодекса противоречит Конституции.

Как известно, 23 июля А. Лукашенко подписал закон о внесении дополнений и изменений в Трудовой кодекс. Что самое главное в новациях?

О чем поправки?

Обновленный кодекс вступит в силу через полгода после официального опубликования, то есть в конце января 2020 года. По сути, речь идет о новой редакции Трудового кодекса, принятого изначально 26 июля 1999 года. Изменения и дополнения вносятся более чем в 160 статей из 468.

Что самое главное в новациях? Первое: кратковременные контракты становятся основной формой трудовых отношений. При этом для работников, не допускающих нарушений трудовой дисциплины, разрешается продление контракта на трехлетний и даже пятилетний срок.

Второе: упрощается порядок расторжения трудового договора по инициативе нанимателя, вводятся дополнительные основания увольнения работников, а также новые меры дисциплинарного характера. В частности, в отношении нарушителей дисциплины предусматривается лишение полностью или частично выплат стимулирующего характера на срок до 12 месяцев.

Третье: наниматель получил право «в случае производственной необходимости» переводить работника на другую работу, в том числе в другую местность, даже к другому нанимателю. Однако срок такого перевода не может превышать шести месяцев в течение календарного года с письменного согласия работника. Установлен месячный срок предупреждения работника об изменении существенных условий труда.

Четвертое: выходное пособие при расторжении контракта выплачивается далеко не во всех случаях. Так, согласно новой редакции ст.48 ТК, работник вправе получить пособие в размере до одного среднемесячного заработка при увольнении в связи с изменением существенных условий труда, если это выразилось в установлении работнику неполного рабочего времени менее 20 часов в неделю. Работник может ставить вопрос о выплате ему выходного пособия и в случае, если докажет в суде нарушение нанимателем трудового законодательства.

Пятое: работникам предоставляется возможность работать по совместительству без ограничений, в том числе в период отпуска. Правда, при этом должно отдаваться предпочтение основному месту работы.

Шестое: вводится новая форма трудовых отношений — выполнение дистанционной работы. При этом работник может выполнять свои трудовые обязанности, не выходя из дома, отчитываясь о результатах через интернет или иным способом.

Седьмое: работникам-отцам предоставляется право на неоплачиваемый отпуск до 14 дней в первые полгода после рождения ребенка. Правда, и сейчас работник может взять отпуск по уходу за ребенком до трех лет, но мало кто из мужчин (менее 1%) решается на такой поступок

В Трудовой кодекс вносится множество иных поправок, в том числе о материальной ответственности работников, о суммировании отпусков, о предоставлении отпусков для образования, о дополнительных гарантиях молодым специалистам.

Как оценить поправки?

По мнению Александра Ярошука, председателя Белорусского демократического конгресса профсоюзов, поправки в Трудовой кодекс делают его «одним из худших в мире». Он объясняет это тем, что «всех работников переводят на срочные условия найма, и Беларусь становится страной временной занятости». По словам А. Ярошука, работника без объяснения причин и выплаты выходного пособия можно просто вышвырнуть в связи с окончанием срока действия трудового контракта.

Весьма критически оценивает новации в Трудовой кодекс и Геннадий Федынич, бывший руководитель независимого профсоюза РЭП, осужденный в августе 2018 года на 4 года «химии» за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Он считает, что «все права — у нанимателя, а бесправие рабочего человека осталось».

Я разделяю скепсис лидеров белорусских независимых профсоюзов А. Ярошука и Г. Федынича. На мой взгляд, вышеназванные поправки в Трудовой кодекс противоречат ст.41 Конституции о праве граждан на свободный труд и на защиту своих экономических и социальных прав. По сути, через краткосрочные контракты работники ставятся в жесткую зависимость от нанимателей и обрекаются на бесправное положение.

Как улучшить ситуацию?

Анализ нововведений в Трудовой кодекс позволяет утверждать, что трудовое законодательство страны развивается в неправильном направлении. В этой связи предлагаю следующую программу мер.

Во-первых, подготовить и принять новый Трудовой кодекс, восстановив в нем нормы о бессрочном трудовом договоре.

Во-вторых, отменить трудовые книжки как форму зависимости работников от нанимателей. При наступлении пенсионного возраста работник должен предоставить в соответствующие органы справки с места работы.

В-третьих, повысить минимальную заработную плату, пособие по безработице и социальные пенсии до уровня бюджета прожиточного минимума (с 1 мая он составляет в среднем значении 214 рублей).

В-четвертых, в целях защиты экономических и социальных интересов трудящихся обеспечить их право на объединение в профсоюзы, заключение коллективных договоров и право на забастовку, как это гарантируется в ч.2 ст.41 Конституции.

В-пятых, запретить принудительный труд в любых его формах, в том числе в местах лишения свободы. За соблюдением норм трудового законодательства должны осуществлять контроль инспекции труда с участием представителей профсоюзов.

Реализовать предлагаемую программу совсем несложно. Для начала достаточно подготовить проект нового Трудового кодекса в соответствии со стандартами МОТ и с учетом опыта западных стран. При подходящих условиях новый Трудовой кодекс будет принят. Жизнь наладится, и зарплата будет «терпимой», то есть на уровне 1000 евро. Меньше платить будет стыдно, иначе все уедут.

Михаил Пастухов, доктор юридических наук, профессор, «Свободные новости»


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