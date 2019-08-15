Голый царь украденных лесов 1 Телеграм-канал «Серпом По»

15.08.2019, 14:32

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Путин все равно уйдет — и только сонмы «Авангардов», «С-500», «Буревестников» будут тупо таращиться в небеса.

Когда начальство после 20 лет ничем не сдерживаемого правления, начинает вещать о проблемах страны языком оппозиции, можно точно сказать – существующий порядок изжил себя.

Министр природных ресурсов Кобылкин в интервью «Ведомостям» резко высказался о политике Китая в уничтожении российских лесов:

«Они приезжают, покупают лес, а нам разгребать завалы. Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью».

Бесстрашно дернул за усы дракона, плюнул в его бесстыжие глаза.

И здесь же выступил с ценным предложением к китайским товарищам:

«Я предлагаю Китаю совместно с нами, на нашей территории, вдоль границы построить селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал. Чтобы восстановить для наших детей и внуков то, что вырубили «черные лесорубы».

Дорогие Путин и его подчиненные кобылкины, бортниковы, патрушены, колокольцевы! Чем вы были заняты 20 лет со своей «вертикалью», если не смогли предотвратить наглое нарушение суверенитета страны лесными грабителями? Где ваши хваленые технические разработки для контроля? Где ваши отважные чиновники, чекисты, полицейские? Что они еще умеют, кроме как набивать квартиры миллиардами, бить мирных граждан в живот, ломать им ноги, крутить руки? Где были бастрыкины и чайки со своими следаками и прокурорами?

Министр Кобылкин словно нарочно показывает старшему китайскому партнеру российскую немощь, неспособность властей в Москве управлять огромными территориями в Сибири и на Дальнем Востоке. Идите к нам! Давайте вместе! Семенной фонд во имя детей! Построим комплексы и на них еще украдем! Как на олимпиадах, московских бордюрах, крымских мостах!

Везде, буквально везде, где приоткрывается правда о реальной жизни России, видна одна и та же картина - некомпетентность властей и тотальная коррупция руководителей всех уровней. Как же иначе можно было десятилетиями красть леса? Сгнило все – от вершков до корешков.

Путин уйдет. Все равно уйдет. И только сонмы «Авангардов», «С-500», «Буревестников» будут тупо таращиться в небеса, защищая выжженные, вырубленные, затопленные, брошенные территории.

Телеграм-канал «Серпом По»