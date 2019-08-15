На рынке белорусского жилья появились новые тенденции 1 Артем Сахаревич, «Белорусы и рынок»

15.08.2019, 14:46

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Застройщики, которые не учтут их в своих подходах, окажутся в непростой ситуации.

В ближайшие годы коренным образом изменятся тренды в строительстве. Застройщики, которые ничего не станут менять в своих подходах, окажутся в непростой экономической ситуации.

Главными факторами, которые влияют или будут влиять на рынок жилой недвижимости в Беларуси, станут старение населения, региональные демографические проблемы и переход основной массы покупателей, которые были активны в последнее десятилетие, в новую возрастную категорию.

Как показывают данные Белстата за последние несколько лет, рост городов связан лишь с миграционным притоком населения. В 2018 году рождаемость превысила смертность всего в нескольких городах. Это связано с тем, что представители малочисленного поколения 90-х годов становятся родителями, а многочисленное поколение послевоенного беби-бума преодолело планку пенсионного возраста.

В январе — июне прошлого года численность населения страны уменьшилась на 13,6 тыс. человек, в аналогичном периоде нынешнего — на 19 тыс. Отчасти из-за этого в большинстве городов и районов Беларуси упал спрос на недвижимость, а вместе с ним и цены. К слову, численность жителей увеличилась всего в шести районах и нескольких крупных городах.

Естественная убыль. Даже в столице в ближайшие годы будет наблюдаться естественная убыль населения. Правда, благодаря миграции из регрессирующих регионов и притоку молодежи в экономически развитые районы, которых у нас раз-два и обчелся, рынки жилья в Минске и областных центрах останутся активными. В других же городах цены на недвижимость продолжат снижаться.

Станет меньше покупателей первого жилья не только на периферии, но и в Минске и областных центрах. Тех, кто готов купить, скажем так, «панель в поле», потому что им просто надо где-то жить, станет меньше в разы. А ведь именно на таких людей в последние десять лет ориентировалось большинство застройщиков. До сих пор им можно было не думать о качественной составляющей, разработке интересных архитектурных решений, предоставлении комфортных условий, потому что потребителям по большому счету было все равно, ведь им просто требовался кров.

Улучшение жилищных условий. Сейчас тренд изменился. Наблюдается старение населения, и большинство покупателей жилья, которые были активны в последнее десятилетие, переходят в следующую возрастную категорию — 30—40 лет. Понятно, что их уже не интересуют однокомнатные квартиры в панельных домах, они не будут покупать первое жилье: такие покупатели будут работать прежде всего над улучшением жилищных условий.

Белорусской строительной отрасли придется адаптироваться к этому тренду. Количество возводимого жилья в стране будет сокращаться и концентрироваться в тех городах и районах, в которых есть устойчивый спрос.

Малоэтажное строительство. Застройщикам придется изменить формат возводимого жилья. На мой взгляд, грядет новый тренд: количество этажей в домах уменьшится, широкое распространение получат малоэтажное строительство и строительство таунхаусов, а также индивидуальная застройка.

Новые форматы жилья уже появляются в Минске. Правда, это еще не тренд, а попытка привлечь нового покупателя. В перспективе указанные выше форматы жилья станут массовым явлением. Причина проста: сорокалетнего покупателя очень трудно заинтересовать квартирой в 12—16-этажной «панельке». Тем более что в эту возрастную группу входят люди, которые, как правило, находятся на пике карьеры: у них больше денег, чем десять лет назад, когда они покупали свою первую квартиру, им есть что продать, чтобы приобрести новое, комфортное жилье.

Уверен, рынок будет меняться. Такие форматы жилья, как квартиры-студии, малометражки, которые концентрируют на себе основную часть спроса в стране, резко обвалятся в цене. Они выйдут на вторичный рынок, и в ближайшие пять лет востребованность сегмента, который был «горячим» на протяжении многих лет, существенно снизится. Как следствие, если какой-либо застройщик, не оглядываясь на указанные выше факторы, продолжит «лепить» квартиры по 28—30 кв. м, то может попасть в очень неприятную экономическую ситуацию. Ему придется конкурировать не только с другими застройщиками, но и со вторичным рынком, в том числе со старыми домами, в которых преобладают малометражные квартиры.

Загородные дома. Еще одним важным фактором, не учитываемым сегодня, станет интерес к загородному жилью. Причем не к советским дачам, не пользующимся сегодня спросом, а к современному комфортабельному жилью. Следует учесть, что второй значительный пласт потенциальных покупателей — это родители тех, кому сегодня 30—35 лет. Данный пласт составляют люди предпенсионного возраста. Далеко не у всех из них есть необходимость помогать детям, а значит, у таких покупателей есть свободные деньги. Они формируют спрос, который пока никак не удовлетворяется. Как следствие, в ближайшей перспективе эти люди станут драйверами загородного рынка жилья.

Многие из них живут в хрущевках и «брежневках». Чтобы улучшить свое жилищное положение, таким покупателям не нужны значительные финансовые вливания. Следовательно, они могут позволить себе сменить городскую квартиру на загородную, причем большей площади и с лучшей планировкой.

Умные застройщики, которые примут на вооружение данный тренд, начнут работать с целевой аудиторией предпенсионного возраста, интересы которой сегодня полностью игнорируются, даже несмотря на то что она весьма многочисленна.

Артем Сахаревич, «Белорусы и рынок»