Егор Жуков: Не знаю, стану ли свободным я, но Россия точно станет 1 15.08.2019, 15:21

Егор Жуков

Фото: novayagazeta.ru

Cильнее всех способствует увеличению числа сторонников оппозиции российская власть.

В России Мосгорсуд оставил под арестом студента Высшей школы экономики Егора Жукова. Ранее его поместили под стражу по делу, которое следствие связывает с уличными акциями 27 июля и называет «массовыми беспорядками». Судье для вынесения решения потребовалось немногим менее двух часов — «отказать, оснований нет», пишет «Эхо Москвы».

Поддержать фигурантов так называемого «московского дела» в Мосгорсуд пришли не менее 200 человек, знаменитый рэпер Оксимирон, недавние кандидаты — Александр Соловьев, студенты «вышки». Система пропуска в зал явно пробуксовывала и к наплыву такой массы людей приставы оказались не готовы.

Судья Татьяна Дододова обращалась к Жукову по видеосвязи, он в СИЗО. Адвокат Леонид Соловьев заявил рад ходатайств и поручений: о личном участии Жукова, а не по видеоконференцсвязи, справки о наличии денег для залога — 2 миллиона согласился дать рэпер Оксимирон, поручительства от него, Любови Соболь, Петра Верзилова, Чулпан Хаматовой, Алексея Венедиктова, Дмитрия Муратова, Арины Бородиной и еще около 600 таких поручительств, а также открытое письмо 300 преподавателей ВШЭ, студентом которой является 21-летний Жуков.

Кстати, в целом ряде поручительств и приобщении к делу открытого письма с подписями 300 преподавателей и профессоров ВШЭ было отказано. В нем, в частности, говорилось, что Егор Жуков преследуется за выход на мирное шествие, право на которое гарантирует гражданам российская Конституция. Следователь в заседание не явился, и обвинение было представлено только прокурором. Егор Жуков останется под стражей до 27 сентября.

Егор Жуков, речь на суде 15 августа:

В моих действиях 27 числа, конечно же, не было ничего, что описывается «массовыми беспорядками», постольку поскольку я из своих личных убеждений считаю такого рода действия как минимум глупыми, неправильными, неэффективными, и как максимум — я действительно просто этого не совершал.

Самое страшное, что может случиться с человеком в моей ситуации — это забвение. Верю — не забудете. Есть существенная разница между шествием, пускай даже несанкционированным, и массовыми беспорядками. Я ничего не поджигал и не громил в тот день. Я не нападал на сотрудников Росгвардии и полиции в тот день. Я не совершил никакого насилия в тот или какой-то другой день. Потому что насилие против сил авторитарных режимов — это как минимум неэффективно. Я глубоко в это верю, оттого и обвинения по такой статье кажутся мне вдвойне странными.

Я хочу поблагодарить наших власть имущих — тех людей, по воле которых я нахожусь в СИЗО — за то, что их действия наделили меня такой общественной поддержкой, которой без них я бы вряд ли когда-либо обладал. За то, что они поместили меня в место, где у меня появилась возможность развить стойкость своего характера. Теперь я предметно и не понаслышке знаю все ключевые минусы российской тюремной системы, которая нуждается в скорейшем реформировании.

Но больше всего я хочу поблагодарить наших власть имущих за тот громадный объем работы, который они выполняют каждый день по дискредитации самих себя. Действительно, сложно найти кого-то, кто сильнее способствует увеличению числа сторонников оппозиции, чем российская власть.

Глядя на то, что сейчас происходит в Москве, да и в стране в целом, можно с уверенностью сказать: Россия неминуемо стремится к свободе. Не знаю, стану ли свободным я, но Россия точно станет.

Жду самого худшего все же. И поэтому если вдруг произойдет что-то меньше, чем 8 лет, то я буду рад.