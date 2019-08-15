Видеофакт: Чаусские сельчане выращивают гигантские помидоры 2 15.08.2019, 15:22

Скриншот из видео ТРК Могилев

Помидоры взвесили при журналистах.

Жители Чаусского района выращивают гигантские помидоры. Каждый плод — весом около и более 700 граммов. В мечтах у крестьян — выращивать килограммовые томаты, пишет mogilev.online.

Алина и Руслан Филимоновы — частные сельские хозяева, которые выращивают цветы и овощи. У них хороший урожай. О рекордах они не думают, но, по просьбе журналистов, взвесили только что сорванный с ветки зрелый помидор. Оказалось, он весит 776 грамм.

Кстати, самый большой в мире томат вырастил житель Миннесоты. И весил тот томат почти 4 килограмма.