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Видеофакт: Чаусские сельчане выращивают гигантские помидоры

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  • 15.08.2019, 15:22
Видеофакт: Чаусские сельчане выращивают гигантские помидоры
Скриншот из видео ТРК Могилев

Помидоры взвесили при журналистах.

Жители Чаусского района выращивают гигантские помидоры. Каждый плод — весом около и более 700 граммов. В мечтах у крестьян — выращивать килограммовые томаты, пишет mogilev.online.

Алина и Руслан Филимоновы — частные сельские хозяева, которые выращивают цветы и овощи. У них хороший урожай. О рекордах они не думают, но, по просьбе журналистов, взвесили только что сорванный с ветки зрелый помидор. Оказалось, он весит 776 грамм.

Кстати, самый большой в мире томат вырастил житель Миннесоты. И весил тот томат почти 4 килограмма.


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