Видеофакт: Чаусские сельчане выращивают гигантские помидоры

Видеофакт: Чаусские сельчане выращивают гигантские помидоры2
- 15.08.2019, 15:22
Помидоры взвесили при журналистах.
Жители Чаусского района выращивают гигантские помидоры. Каждый плод — весом около и более 700 граммов. В мечтах у крестьян — выращивать килограммовые томаты, пишет mogilev.online.
Алина и Руслан Филимоновы — частные сельские хозяева, которые выращивают цветы и овощи. У них хороший урожай. О рекордах они не думают, но, по просьбе журналистов, взвесили только что сорванный с ветки зрелый помидор. Оказалось, он весит 776 грамм.
Кстати, самый большой в мире томат вырастил житель Миннесоты. И весил тот томат почти 4 килограмма.