Под Минском планируют построить хранилище для радиоактивных объектов 3 15.08.2019, 15:36

Здание разделят две зоны: «чистую» и «грязную».

Примерно к 2021 году в районе деревни Прилесье Минского района на промплощадке Объединенного института энергетических и ядерных исследований «Сосны» (Национальной академии наук Беларуси) предполагается построить временное хранилище источников ионизирующего излучения. Срок эксплуатации, как ожидается, составит 50 лет, сообщает officelife.media.

В отчете об оценке воздействия на окружающую среду говорится, что это будет одноэтажное лабораторно-складское здание площадью примерно 342 кв. м. Под центральной частью предусмотрен подвал с техническими помещениями и хранилищем для временного содержания источников излучения.

Наружные стены запроектированы из керамзитобетонных блоков толщиной 500 мм, внутренние стены и перегородки — кирпичные, перекрытия и покрытия — сборные железобетонные многопустотные плиты.

Здание разделят две зоны: «чистую» и «грязную» (рабочую).

Все помещения, предназначенные для работы с ИИИ (источниками ионизирующего излучения. — Прим. Office Life), оборудованы трапами со сливом в спецканализацию и душирующим устройством. Умывальники в рабочей зоне и душевые также подключены к спецканализации. Стены помещений РО (радиационного объекта. — Прим. Office Life) выполняются из материалов, которые являются физическими барьерами, биологической и радиационной защитой. Отделка помещений РО выполнена из гладких невпитывающих материалов, выдерживающих многократную мойку и дезинфекцию.

Во временное хранилище будут помещать источники излучения, которые изъяты на границе, бесхозные источники. После всех необходимых исследований и мероприятий источники будут передавать на хранение в специализированные организации.

Сейчас, судя по всему, сделан предварительный проект здания. Им занималось ОДО «ПРОЕКТИНЖСТРОЙ». На счету этой компании проекты: производственно-складского комплекса завода игрушек «Полесье» в Кобрине, здания «Парус» и жилого комплекса «Лебяжий» в Минске и т. д.