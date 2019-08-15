Миллион граждан ЕС получили право проживать в Великобритании после Brexit 15.08.2019, 15:53

Наибольшее количество заявок было получено от граждан Польши, Румынии и Италии.

Около 1 миллиона из примерно 3 миллионов граждан ЕС, проживающих в Великобритании, получили право проживать в стране после Brexit по новой схеме британского правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Согласно данным, опубликованным сегодня британским МВД, по состоянию на июль 951 700 граждан из стран Европейского экономического пространства и Швейцарии получили урегулированный или предварительно урегулированный статус по состоянию на 31 июля.

Министр внутренних дел Брендон Льюис заявил, что в августе количество зарегистрированных пользователей достигло 1 миллиона.

Почти 150 000 европейцев получили статус только в июле, поскольку правительство активизировало свои приготовления к выходу из ЕС без соглашения с Брюсселем.

Наибольшее количество заявок было получено от граждан Польши (179 800), Румынии (141 200) и Италии (121 600).

Министерство внутренних дел призывает европейцев подать заявку на получение статуса до 31 декабря 2020 года, если Великобритания покинет ЕС без соглашения, и к 30 июня 2021 года, если сделка с Brexit будет ратифицирована.