В Кремле нашли авиабомбу 3 15.08.2019, 16:08

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Опасная находка была сделана в Тайницком саду Московского Кремля.

Во время проведения земляных работ на территории Московского Кремля была найдена авиационная бомба, сообщает «РИА Новости».

«Сегодня при производстве ремонтно-строительных работ была найдена авиационная бомба — по всей видимости, времен Второй мировой войны», — заявил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.

По его словам, опасная находка была сделана в Тайницком саду, где проводились работы по укреплению грунта. Взрыва удалось избежать.

«Все необходимые мероприятия, связанные с обеспечением безопасности на территории Московского Кремля, были выполнены. В Кремле все спокойно. Этот предмет вывезен с территории Кремля и будет подвергнут ликвидации», — сказал Хлебников.

Кремль стал одной из главных целей для немецких бомбардировщиков, начавших налеты на Москву в июле 1941 года. Первые фугасные и зажигательные бомбы упали на здания Кремля в ночь на 22 июля, при этом бомба весом 250 кг пробила крышу Большого Кремлевского дворца и потолок Георгиевского зала, однако не взорвалась.