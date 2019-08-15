В Кремле нашли авиабомбу

В Кремле нашли авиабомбу3
- 15.08.2019, 16:08
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Опасная находка была сделана в Тайницком саду Московского Кремля.
Во время проведения земляных работ на территории Московского Кремля была найдена авиационная бомба, сообщает «РИА Новости».
«Сегодня при производстве ремонтно-строительных работ была найдена авиационная бомба — по всей видимости, времен Второй мировой войны», — заявил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
По его словам, опасная находка была сделана в Тайницком саду, где проводились работы по укреплению грунта. Взрыва удалось избежать.
«Все необходимые мероприятия, связанные с обеспечением безопасности на территории Московского Кремля, были выполнены. В Кремле все спокойно. Этот предмет вывезен с территории Кремля и будет подвергнут ликвидации», — сказал Хлебников.
Кремль стал одной из главных целей для немецких бомбардировщиков, начавших налеты на Москву в июле 1941 года. Первые фугасные и зажигательные бомбы упали на здания Кремля в ночь на 22 июля, при этом бомба весом 250 кг пробила крышу Большого Кремлевского дворца и потолок Георгиевского зала, однако не взорвалась.