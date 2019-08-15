В Беларуси молоко подорожало с начала года аж на 28% 3 15.08.2019, 16:12

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Порывшись в старых чеках, журналисты решили сравнить цены на некоторые товары.

Из-за того что розничные цены на социально значимые продукты в Беларуси с начала года выросли, Министерство антимонопольного регулирования и торговли жмет на «тревожную кнопку», пишет kp.by.

В конце прошлой недели в ведомстве заявили, что не исключают возврата к прямому регулированию цен на товары из списка, и призвали розницу придерживаться рекомендуемых торговых надбавок: от 15 до 30%. Причина - риск невыполнения годового плана по инфляции.

На днях министр Владимир Колтович провел совещание, во время которого заявил, что к середине сентября МАРТ проведет мониторинг ценообразования. И затем решит, переходить ли от рекомендаций к прямым ограничениям.

Министр заметил, что цены на социально значимые товары растут быстрее, чем на все остальное за счет розницы. Иногда торговая надбавка могла превышать 60%.

- Если говорить просто: торговля увеличила свои аппетиты, - передает слова министра БелТА.

Если ситуация не изменится, пригрозил Колтович, ведомство рассмотрит введение ценового регулирования для производителей, переработчиков и торговли.

Прямого ценового регулирования у нас нет уже больше трех лет. Путь к этому был долгим. Его пиковая фаза - введение моратория на рост цен в декабре 2014-го на фоне девальвации. Его отменяли постепенно за четыре месяца. С января 2016 года отменено и установление предельных цен и надбавок на социалку.

Уход от административного ценообразования положительно восприняли участники рынка и международные организации. Есть и договорные обязательства: страна - член Евразийского союза может вводить ценовое регулирование на определенную группу товаров не более чем на 90 дней в году.

В перечне социально значимых товаров сейчас - полтора десятка позиций: мясо и некоторая рыба, пшеничная мука, масло сливочное и подсолнечное с рапсовым, соль и сахар, овсяные хлопья, белый рис и гречка, макароны (из нетвердых сортов пшеницы), хлеб, яйца, детское питание, молоко и кефир, сметана, творог.

Порывшись в старых чеках, журналисты решили сравнить цены на некоторые товары.

Молоко одного и того же производителя жирностью 2,5%, 900 мл, в конце декабря в торговой сети стоило 1,17 рубля, сейчас - 1,5 рубля (рост на 28%!). Сметана 26%, 200 г - рост скромнее: с 1,34 до 1,4 рубля (на 4,5%). Полукилограммовая пачка макарон подорожала с 1,89 до 1,99 рубля (на 5,3%).

Конечно, анализ приблизительный, но некоторое представление о реальном ощущении инфляции покупателем дает.