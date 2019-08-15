Британец вдохновил Сеть, похудев на 95 килограмм 2 15.08.2019, 16:22

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Сейчас мужчина может поместится в одной штанине своих старых брюк.

Бен Маскрофт из британского Хилсборо похудел на 95 килограмм потому, что не смог осуществить свою мечту. Об этом сообщает Mirror (перевод — korrespondent.net).

Британец, весивший 176 килограммов, решил осуществить давнее желание подняться на Великую китайскую стену. Уже в самолете мужчина почувствовал невероятный дискомфорт: ему пришлось удлинять ремень безопасности, а откидной столик не открывался из-за его живота.

Главным потрясением для Маскрофта стало то, что он просто не смог подняться по лестнице на Великую Китайскую стену.

Британец вернулся домой с мыслью, что пора менять свою жизни. Он записался в один из клубов для худеющих и невероятно преуспел. Маскрофт похудел на 95 килограммов, получил статус человека года и нашел себе девушку.

Сейчас мужчина мог бы влезть в одну штанину своих старых брюк. Вместе с возлюбленной, которую Маскрофт не надеялся встретить, британец собирается покорить Великую Китайскую стену.