Cтало известно, кто возглавил киевское «Динамо» вместо Хацкевича 15.08.2019, 17:12

Алексей Михайличенко

Этот специалист уже ранее руководил клубом.

Накануне, 14-го августа, киевское Динамо рассталось с белорусским тренером Александром Хацкевичем после вылета от Брюгге в Лиге чемпионов.

Долго киевляне без главного тренера не оставались. Официальный сайт клуба сообщил, что место Хацкевича занял Алексей Михайличенко.

56-летний специалист уже руководил командой в период с 2002-го по 2004-й год, а также в 2012-м году.

Кроме того, Алексей Михайличенко за свою карьеру успел потренировать молодежную команду Динамо, молодежную сборную Украины и взрослую сборную Украины. До назначения на пост главного тренера занимал должность спортивного директора клуба.

В тренерском штабе Михайличенко нашлось место для Вадима Евтушенко, который ранее ассистировал Алексею Александровичу в сборной Украины.

Уже в пятницу, 16-го августа, Михайличенко проведет первую тренировку с командой.