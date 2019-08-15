Михаил Ходорковский создал группу помощи гражданскому обществу в России 1 15.08.2019, 17:22

Михаил Ходорковский

Фото: EPA

Также в России появится список чиновников, причастных к организации политических репрессий.

В заявлении, опубликованном в Facebook российского бизнесмена и политического деятеля Михаила Ходорковского, говорится, что группа будет оказывать поддержку политическим инициативам в сфере конституционных акций прямого действия, среди них митинги, шествия, пикеты, забастовки, пишет kasparov.ru.

Ходорковский также намерен вести "список Шевченко" (по имени активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко, находящейся под домашним арестом) — список чиновников, причастных к "организации политических репрессий", и оказывать правовую поддержку россиянам, которым пришлось покинуть страну под угрозой уголовного преследования "за правовые политические действия". Еще одна из задач группы — добиваться от иностранных политиков и бизнесменов осуждения нарушения прав человека в России.

Предприниматель призвал всех заинтересованных общественных деятелей, политиков и представителей гражданского общества принять участие в работе группы. Деятельность группы будет публичной, отметил он, но имена ее участников не будут раскрываться, если это будет нести для них существенные риски. Финансироваться новая структура будет исключительно за счет средств россиян, подчеркнул основатель "Открытой России".