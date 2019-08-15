Борисовская районная газета замазала «Погоню» на свитшоте героя интервью 1 15.08.2019, 17:44

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Фото с сайта edinstvo.by

ГосСМИ в очередной раз опозорились.

Борисовская районная газета «Единство» заретушировала на фотографии героя интервью герб «Погоня».

В свитшот с изображением «Погони» был одет тренер по кросфиту в инвалидной коляске Виктор Захарьев. Интервью с ним было опубликовано на сайте «Единства», cообщает «Белсат».

Изображение герба «Погоня» входит в «Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь». Об этом в своем «Фейсбуке» напомнил директор магазина, где продаются вещи с национальной символикой, Павел Белоус.

«Единство» – государственное издание, учредителем которого является Борисовский райисполком.