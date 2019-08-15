закрыть
15 августа 2019, четверг, 18:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Полиция Великобритании заявила еще об одной жертве отравления в Солсбери

3
  • 15.08.2019, 17:55
Полиция Великобритании заявила еще об одной жертве отравления в Солсбери
Фото: Getty Images

Пострадал полицейский.

Более чем через год после громкого отравления в британском Солсбери Скотленд-Ярд сообщил о четвертой жертве инцидента. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Evening Standard.

В полиции заявили, что офицер полиции Уилтшира подвергся воздействию небольшого количества смертоносного нервнопаралитического вещества. После получения "надлежащей медицинской помощи" сотрудник, который не был назван, вскоре вернулся к работе.

Офицер принимал участие в операции британских сил, которая проводилась в ответ на отравление бывшего двойного агента РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте прошлого года. Сразу после участия в операции у полицейского взяли образцы крови, но только теперь удалось подтвердить, что во взятом образце был обнаружен "Новичок".

"Судебно-медицинская экспертиза была проведена в рамках продолжающегося расследования, которое было беспрецедентным по своей сложности и масштабу и в котором задействованы тысячи образцов. Сотрудники продолжают тесно сотрудничать с учеными и экспертами, чтобы тщательно и методично проанализировать и изучить имеющиеся у нас доказательства", - заявили в Скотленд-Ярде.

"Офицер был проинформирован и продолжает получать поддержку от Уилтширской полиции вместе с другими офицерами и сотрудниками, которые пострадали от событий в Солсбери и Эймсбери в прошлом году".

Кроме Сергея и Юлии Скрипаль в результате отравления 4 марта прошлого года пострадал также сержант полиции. Они оказались в критическом состоянии.

Лондон утверждает, что покушение на Скрипаля организовал Кремль, и возложил ответственность за произошедшее лично на президента России Владимира Путина. Москва отвергает обвинения.


популярное за неделю

Мнение

То ли Кафка, то ли Оруэлл
То ли Кафка, то ли Оруэлл Александр Гольц
Чего ждать от поправок в трудовой кодекс?
Чего ждать от поправок в трудовой кодекс? Михаил Пастухов
Через 25 лет он заметил, что правосудия в стране нет
Через 25 лет он заметил, что правосудия в стране нет Валерий Карбалевич
Путем галер
Путем галер Дмитрий Растаев