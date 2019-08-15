Анджей Почобут: Просто так отмахнуться от критики Лукашенко уже не может 2 15.08.2019, 18:18

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Анджей Почобут

Независимые СМИ формируют повестку дня, в том числе и для диктатора.

Известный журналист – о недавней встрече Лукашенко с председателем Следственного комитета, где было затронуто громкое дело инженера МЗКТ.

– Александр Григорьевич рассердился: «Я не понимаю, как можно задержать человека, посадить его в следственный изолятор (...) и держать его в четырех стенах четыре года? Держать этого человека и потом за недоказанностью отпустить. (...) Я с генеральным прокурором буду разбираться, почему он так «надзирает» за уголовными делами и за соблюдением закона, – рассуждает Анджей Почобут. – Реакция Лукашенко на дело Головача, которое раскручено было независимыми интернет-СМИ, показывает что они – то есть независимые СМИ – в состоянии формировать повестку дня, в том числе и для Александра Григорьевича.

Просто так отмахнуться от критики – нечЭсные, мол, журналисты, врут и т.п. – он, обладая интуицией и умением чувствовать нерв общества, уже не может.

Интернет – rulez!