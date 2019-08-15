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Россия готова отдать Японии два южнокурильских острова

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  • 15.08.2019, 18:27
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Россия готова отдать Японии два южнокурильских острова
Сергей Лавров

Об этом заявил глава МИД РФ Лавров.

Россия готова отдать Японии два южнокурильских острова – Хабомаи и Шикотан, передает «Эхо Москвы».

Правда, для этого существуют определенные условия, — сказал сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

На одной из встреч с Владимиром Путиным премьер-министр Японии Синдзо Абэ говорил, что японцы с нетерпением ждут возможности вернуться в родные места.

Напомним, что недавно Курильские острова вновь посетил премьер РФ Дмитрий Медведев, что вызвало резко негативную реакцию в Токио.


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