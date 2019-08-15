Беларусь повышает тарифы на транспортировку нефти 2 15.08.2019, 18:30

Тарифы повысятся с 1 сентября.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли утвердило повышение тарифов на транспортировку нефти по территории Беларуси с 1 сентября на 3,7%, сообщает БелТА.

«Сокращение объемов транспортировки нефти в II квартале 2019 года в связи с отказом ее приема нефтеперерабатывающими заводами Польши, Германии, Чехии и Венгрии из-за повышения концентрации органических хлоридов в российской нефти привело к сокращению прогнозного объема выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на 2019 год, что может привести к невыполнению необходимых мероприятий по инвестиционной программе, направленных на обеспечение экологической безопасности и надежности транспортной системы ОАО», - отметили в МАРТ.

Для частичной компенсации недополученной выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба» постановлением МАРТ предусмотрено увеличение с 1 сентября тарифов на транспортировку нефти на 3,7%.

Предыдущий раз тарифы менялись с 1 февраля 2019 года.