Минское «Динамо» подписало контракт с трехкратным чемпионом мира
- 15.08.2019, 18:34
Алексей Терещенко заключил пробное соглашение с «зубрами».
Российский нападающий Алексей Терещенко подписал просмотровый контракт с минским "Динамо".
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
В прошлом сезоне 38-летний форвард набрал 16 (6+10) очков в 30 матчах в составе "зубров".
В межсезонье хоккеист перешел в московское "Динамо", однако в итоге совет директоров российского клуба не утвердил подписание игрока.
Отметим, что Терещенко является трехкратным чемпионом мира в составе сборной России.