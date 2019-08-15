закрыть
15 августа 2019, четверг, 20:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Минское «Динамо» подписало контракт с трехкратным чемпионом мира

  • 15.08.2019, 18:34
Минское «Динамо» подписало контракт с трехкратным чемпионом мира

Алексей Терещенко заключил пробное соглашение с «зубрами».

Российский нападающий Алексей Терещенко подписал просмотровый контракт с минским "Динамо".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне 38-летний форвард набрал 16 (6+10) очков в 30 матчах в составе "зубров".

В межсезонье хоккеист перешел в московское "Динамо", однако в итоге совет директоров российского клуба не утвердил подписание игрока.

Отметим, что Терещенко является трехкратным чемпионом мира в составе сборной России.


популярное за неделю

Мнение

То ли Кафка, то ли Оруэлл
То ли Кафка, то ли Оруэлл Александр Гольц
Чего ждать от поправок в трудовой кодекс?
Чего ждать от поправок в трудовой кодекс? Михаил Пастухов
Через 25 лет он заметил, что правосудия в стране нет
Через 25 лет он заметил, что правосудия в стране нет Валерий Карбалевич
Путем галер
Путем галер Дмитрий Растаев