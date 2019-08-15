Минское «Динамо» подписало контракт с трехкратным чемпионом мира 15.08.2019, 18:34

Алексей Терещенко заключил пробное соглашение с «зубрами».

Российский нападающий Алексей Терещенко подписал просмотровый контракт с минским "Динамо".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне 38-летний форвард набрал 16 (6+10) очков в 30 матчах в составе "зубров".

В межсезонье хоккеист перешел в московское "Динамо", однако в итоге совет директоров российского клуба не утвердил подписание игрока.

Отметим, что Терещенко является трехкратным чемпионом мира в составе сборной России.