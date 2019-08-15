закрыть
15 августа 2019, четверг, 20:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Ученые смогли омолодить старый мозг

1
  • 15.08.2019, 18:38
  • 1,312
Ученые смогли омолодить старый мозг

Специалисты «обманули» механизм, сигнализирующий о старении клеток мозга.

В Кембриджском институте стволовых клеток ученые обратили вспять старение головного мозга. Об этом сообщает MedicalXpress.

Пока исследователи добились результатов с мозгом крыс. Специалисты изучили

центральную нервную систему молодых и старых грызунов. Оказалось, что увеличение жесткости мозга с возрастом влияет на его старение.

Ученые исследовали олигодендроциты (OPC), располагающиеся ц ЦНС и участвуя в создании миелиновой оболочкой. Именно она повреждается при рассеянном склерозе.

Когда биологи пересаживали OPC старых крыс в мозг молодых животных, то клетки омолаживались. Также ученые удалили белок Piezo1, сигнализирующий клетке о мягкости или твердости среды. Обманув этот механизм клетки считали даже жесткий материал мягким и восстанавливали свою прежнюю способность к регенерации.

Биологи надеются, что это открытие поможет найти лечение рассеянного склероза.


популярное за неделю

Мнение

То ли Кафка, то ли Оруэлл
То ли Кафка, то ли Оруэлл Александр Гольц
Чего ждать от поправок в трудовой кодекс?
Чего ждать от поправок в трудовой кодекс? Михаил Пастухов
Через 25 лет он заметил, что правосудия в стране нет
Через 25 лет он заметил, что правосудия в стране нет Валерий Карбалевич
Путем галер
Путем галер Дмитрий Растаев