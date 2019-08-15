Ученые смогли омолодить старый мозг 1 15.08.2019, 18:38

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Специалисты «обманули» механизм, сигнализирующий о старении клеток мозга.

В Кембриджском институте стволовых клеток ученые обратили вспять старение головного мозга. Об этом сообщает MedicalXpress.

Пока исследователи добились результатов с мозгом крыс. Специалисты изучили

центральную нервную систему молодых и старых грызунов. Оказалось, что увеличение жесткости мозга с возрастом влияет на его старение.

Ученые исследовали олигодендроциты (OPC), располагающиеся ц ЦНС и участвуя в создании миелиновой оболочкой. Именно она повреждается при рассеянном склерозе.

Когда биологи пересаживали OPC старых крыс в мозг молодых животных, то клетки омолаживались. Также ученые удалили белок Piezo1, сигнализирующий клетке о мягкости или твердости среды. Обманув этот механизм клетки считали даже жесткий материал мягким и восстанавливали свою прежнюю способность к регенерации.

Биологи надеются, что это открытие поможет найти лечение рассеянного склероза.