Гибралтара решил освободить иранский танкер 15.08.2019, 18:58

Фото: BalticShipping.com

Супертанкер Grace 1

Танкер был задержан больше месяца назад.

Власти Гибралтара освободили задержанный в начале июля иранский танкер Grace 1, который заподозрили в перевозке сырой нефти в Сирию в нарушение санкций Европейского союза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Как отмечает газета Gibraltar Chronicle, решение местных властей было принято спустя несколько часов, после того как США попросили Гибралтар продлить задержание танкера. Американский Минюст сделал запрос, в котором попросил конфисковать танкер. Оснований для подобных действий официальный Вашингтон не уточнил.

Днем 15 августа власти Гибралтара освободили из-под ареста капитана и трех членов экипажа Grace 1, но танкер до 16:00 по местному времени (17:00 по Минску) оставался под арестом до решения суда.