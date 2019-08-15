У Зеленского хотят ратифицировать Римский статут 1 15.08.2019, 19:12

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Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Что это значит?

Замглавы офиса президента Украины и кандидат на пост генпрокурора Руслан Рябошапка заявил о возможной ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Об этом он написал в Facebook.

"Один из приоритетов - наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад", сообщил Рябошапка.

Сегодня он провел совещание, на котором обсуждалась разработка правовых основ возвращения оккупированной части Донецкой и Луганской областей и Крыма. По итогам совещания Рябошапка сообщил, что будет подготовлена концепция переходного правосудия, имплементированы нормы и принципы международного гуманитарного и уголовного права.

Так же Рябошапка отметил, что до 2020 года должен быть наработан первый пакет инициатив президента Украины по реинтеграции Донбасса.