У Зеленского хотят ратифицировать Римский статут

У Зеленского хотят ратифицировать Римский статут1
- 15.08.2019, 19:12
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Что это значит?
Замглавы офиса президента Украины и кандидат на пост генпрокурора Руслан Рябошапка заявил о возможной ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Об этом он написал в Facebook.
"Один из приоритетов - наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад", сообщил Рябошапка.
Сегодня он провел совещание, на котором обсуждалась разработка правовых основ возвращения оккупированной части Донецкой и Луганской областей и Крыма. По итогам совещания Рябошапка сообщил, что будет подготовлена концепция переходного правосудия, имплементированы нормы и принципы международного гуманитарного и уголовного права.
Так же Рябошапка отметил, что до 2020 года должен быть наработан первый пакет инициатив президента Украины по реинтеграции Донбасса.