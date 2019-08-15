Минкульт Беларуси вложит почти миллион рублей в фильм на тему Чернобыля 8 15.08.2019, 19:16

Съемки фильма начнутся в сентябре этого года.

Минкульт Беларуси вложит около 910 тысяч рублей в художественный фильм на тему Чернобыля, информирует officelife.media.

Тендер выиграла компания MediaCube. Общий бюджет может составить около 1,3 млн рублей. Съемки фильма начнутся в сентябре этого года, а выход на экраны ожидается в начале 2020 года.

По требованию Министерства культуры не менее 70% сотрудников съемочной группы должны быть белорусскими гражданами.