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Минкульт Беларуси вложит почти миллион рублей в фильм на тему Чернобыля

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  • 15.08.2019, 19:16
Минкульт Беларуси вложит почти миллион рублей в фильм на тему Чернобыля

Съемки фильма начнутся в сентябре этого года.

Минкульт Беларуси вложит около 910 тысяч рублей в художественный фильм на тему Чернобыля, информирует officelife.media.

Тендер выиграла компания MediaCube. Общий бюджет может составить около 1,3 млн рублей. Съемки фильма начнутся в сентябре этого года, а выход на экраны ожидается в начале 2020 года.

По требованию Министерства культуры не менее 70% сотрудников съемочной группы должны быть белорусскими гражданами.


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