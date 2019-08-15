Солигорский «Шахтер» организует интернет-трансляцию матча с «Торино» 15.08.2019, 19:30

Матч пройдет сегодня на минском стадионе «Динамо» и начнется в 20:00.

Солигорский "Шахтёр" организует интернет-трансляцию матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы с итальянским "Торино". Её можно будет увидеть на YouTube-канале клуба (начало в 19:30). Матч пройдёт 15 августа на минском стадионе "Динамо", начало в 20 часов. В гостях горняки проиграли со счетом 0:5.

Также в четверг в 20 часов на "Борисов-Арене" начнётся поединок БАТЭ и "Сараево". Его в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". В гостевом поединке борисовчане победили со счётом 2:1.