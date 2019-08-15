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Число пострадавших в аварийной посадке самолета в РФ превысило 70 человек

  • 15.08.2019, 19:42
Число пострадавших в аварийной посадке самолета в РФ превысило 70 человек
ФОТО: ЕРА

Среди пострадавших - 19 детей.

Количество пострадавших в результате аварийной посадки самолета Airbus A321 в российском Подмосковье выросло до 74 человек. Об этом сообщают российские СМИ.

Как сообщается, среди пострадавших - 19 детей.

"Один человек госпитализирован. Остальные отказались от госпитализации", - говорится в сообщении.

В Российской Федерации в Подмосковье посреди поля экстренно сел самолет с загоревшимся двигателем, который направлялся в Крым. На борту лайнера находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Он следовал рейсом в оккупированный Россией Симферополь. При наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя А321 отключились, в них попали птицы. Один из них загорелся.


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