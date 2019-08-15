В Клецке на парня, проходившего альтернативную службу, наехал грузовик 15.08.2019, 19:58

Он погиб.

Несколько часов назад в Клецке погиб Алексей Шкляник, который проходил альтернативную гражданскую службу в местном ЖКХ, сообщает блогер Nexta. Эту информацию подтвердили «Нашей Ниве» в Клецком райисполкоме и МВД.

Возможность альтернативной службы законодательно предусмотрена для тех, кто по религиозным убеждениям отказывается принимать военную присягу и носить оружие

— Они служили там вместе с братом-близнецом, — рассказал знакомый с ситуацией источник блогера. — В тот день их заставили убирать песок на дороге. В это время по ней проезжал мусоровоз той же организации. Водитель отвлекся на то, чтобы помахать рукой какому-то знакомому, и наехал на Алексея задними колесами. Всё это произошло на глазах у его брата.

С водителем мусоровоза проводятся следственные действия, назначен ряд экспертиз. Установлено, что погибший и его брат призывались на альтернативную службу из города Ляховичи Брестской области.

Распределяет для прохождения альтернативной службы министерство труда. Так уроженец Ляховичей и попал в Клецкое ЖКХ.

Начальник управления труда и соцзащиты Клецкого райисполкома Алла Мелюк подтвердила «Нашей Ниве» факт гибели.

Парня звали Алексей Шкляник, он действительно проходил альтернативную военную службу вместе с братом-близнецом. Погибшему было 22 года.

Позже подробности ДТП сообщила и милиция. За рулём мусоровоза МАЗ находился 43-летний водитель. При повороте направо с улицы Пионерской на улицу Первомайскую он совершил наезд задним правым колесом на парня, который занимался уборкой примыкающей к тротуару части дороги.

Молодой человек от полученных травм скончался на месте ДТП.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств). Максимальное наказание по этой части статьи предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Минобороны не несет ответственности за тех, кто проходит альтернативную службу, так как они не военные. Трудоустройством и иными вопросами «альтернативщиков» занимаются кураторы управлений труда и соцзащиты местных органов власти.