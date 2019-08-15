В пятницу в Беларуси ожидается до +24 15.08.2019, 20:18

Будет преимущественно без осадков.

Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 16 августа, информирует Белгидромет.

Будет преимущественно без осадков, лишь местами по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди, днём возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Ветер будет северо-западный, северо-западный слабый до умеренного.

Ночью прогнозируется 10-15 градусов тепла, в отдельных районах — только 7-9 выше нуля. Днём воздух прогреется до + 18... + 24.