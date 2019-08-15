Чем опасно повышение пенсионного возраста для тех, кто работает водителем 5 15.08.2019, 20:38

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В Беларуси с января 2017 года началось поэтапное повышение пенсионного возраста.

Рано или поздно Беларуси придется снова поднимать вопрос о повышении пенсионного возраста. «Но это должно быть в разумных пределах, — высказалась недавно «депутат» Анна Канопацкая. — Невозможно представить, чтобы тот же водитель сидел за рулем автобуса в 70 лет». Ситуация с повышением пенсионного возраста для водителей действительно неоднозначная. С одной стороны, никаких возрастных ограничений на управление авто у нас нет. За руль можно сесть и в 20 лет, и в 90. С другой стороны, все понимают: в автомобильных перевозках нужны быстрая реакция и умение концентрироваться. У многих ли водителей сохраняются эти свойства в зрелом возрасте, не создадут ли они опасности на дороге для себя и окружающих — об этом tut.by побеседовал с врачами 24-й столичной поликлиники спецмедосмотров и перевозчиками.

Напомним, в нашей стране с января 2017 года началось поэтапное повышение общеустановленного пенсионного возраста. Предполагается, что к 1 января 2022 года мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет. Эксперты говорят о необходимости в будущем повышать порог до 65 лет для всех категорий.

Каждый десятый посетитель водительской медкомиссии — пенсионер

Для освидетельствования водителей в 24-ю столичную поликлинику посетители приезжают из разных областей республики. В летний сезон через водительские комиссии ежемесячно проходят около 500 человек. Большая их часть — это молодые люди. Но каждый десятый водитель старше 60. В основном, пожилые автомобилисты — водители индивидуального транспорта, около 25 процентов — профессионалы.

Медики в комиссии отмечают: какого бы возраста не были претенденты на получение медсправки, основной критерий для допуска за руль — состояние здоровья.

— Индивидуального подхода к посетителям во время прохождения комиссии у нас нет — все регламентируется «Законом о дорожном движении», также есть обновленный Минздравом в декабре прошлого года «Перечень заболеваний и противопоказаний, препятствующих управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами» — он стал более демократичным и лояльным, много ситуаций, когда увеличился срок переосвидетельствования, — объясняет заведующая отделением Ольга Калечиц.

По «Закону о дорожном движении» обязательное медицинское переосвидетельствование проводится в следующие сроки:

водителей механических транспортных средств, выполняющих перевозки пассажиров, опасных грузов, — через каждые три года, а достигших пятидесятилетнего возраста, — ежегодно;

водителей механических транспортных средств и самоходных машин, достигших шестидесятилетнего возраста, и водителей — инвалидов I и II группы — через каждые два года;

других водителей механических транспортных средств, самоходных машин — через каждые пять лет.

На комиссию по освидетельствованию водители предоставляют выписку из медицинских документов поликлиники по месту обслуживания, общие анализы крови и мочи, кровь на сахар, ЭКГ и флюорографию — список документов един для всех возрастов автомобилистов, не зависит он и от категорий в правах. Однако для водителей-профессионалов требования по здоровью более высокие.

— Бывает, что водители скрывают заболевания, чтобы получить справку, — с такими случаями мы сталкиваемся практически ежедневно. Например, уничтожают первичные документы, какую-то выписку не доносят. Но сейчас все случаи обращения к врачу фиксируются, особенно если был вызов скорой помощи, поэтому скрытые сведения все равно выявляются во время прохождения комиссии, а с пожилыми водителями это происходит очень быстро.

— Доктор видит, например, что у посетителя одышка в состоянии покоя или нездоровый цвет кожи. А в выписке об этом ничего не сказано. Тогда возникают сомнения: а здоров ли человек, можно ли ему за руль? Не обязательно, что он какие-то документы уничтожил, может, он просто давно не обращался в поликлинику. В таких случаях врач отправляет пациента на дообследование.

Медики: Было бы неплохо проводить для пожилых водителей дополнительные психиатрические тесты

Чаще всего пожилых водителей не допускают к управлению авто из-за сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний головного мозга, повышенного давления, недостаточностей дыхательной системы или системы кровообращения. Кроме того, в зрелом возрасте у некоторых людей проявляется инертность мыслительных процессов — он медленнее реагирует на различные ситуации.

— Бывает, приходит пожилой человек и не помнит, куда выписку положил. Обращаешься к нему с какой-то просьбой или вопрос задаешь, а он не сразу реагирует. Медленно передвигается и садится на стул, может озираться по сторонам, — рассказала врач-невролог Наталья Макарова. — Таких людей тестируем в рамках комиссии: самое простое задание — нарисовать часы. У некоторых на этом этапе проблема: неправильно расставляют часовые отметки, выносят цифры за циферблат.

Тогда невролог вместе с психиатром-наркологом решают: возможно, человека стоит отправить на дообследование. Если проведенная диагностика позволяет управлять транспортом, то справку ему выдают. И хотя сегодня дополнительных психиатрических тестов перед прохождением водительской комиссии пожилым автомобилистам проходить не надо, Наталья Макарова считает, что неплохо, если бы такую норму приняли — это позволило бы оценить психическое состояние человека более тщательно.

— Хотя это все очень индивидуально. Ведь можно быстро состариться и в 50 лет. Но чаще всего 70-летние — это абсолютно здоровые, адекватные, образованные люди. У нас были и 90-летние водители, которые не имели противопоказаний по здоровью, и мы им выдавали справку, — добавляет Ольга Калечиц.

Именно поэтому заведующая отделением считает, что если пенсионный возраст в Беларуси снова будет повышен, то отправлять водителей-профессионалов на заслуженный отдых раньше других не стоит.

— Возможно, если произойдет повышение пенсионного возраста, то и «Закон о дорожном движении» будет изменен в части сроков переосвидетельствования. Многие и сейчас задают вопрос: пенсионный возраст повысился, а вы по-прежнему нам даете справку на два года, а не на пять.

Кстати, по статистике, которая не меняется несколько лет, 0,2−0,3% от общего числа водителей, проходящих комиссию в 24-й поликлинике, признаются не годными к управлению транспортом: это люди, которые имеют противопоказания. При этом не все показания абсолютные, как, например, эпилепсия, есть и относительные — которые имеют значение сейчас, но через какое-то время этого противопоказания уже не будет, оно уйдет: такое бывает, к примеру, после операций на головном мозге.

— Сегодня, когда транспорт — необходимость, отказ комиссии выдать справку вызывает протест у наших посетителей. Для профессионалов это всегда трагедия, особенно если человек еще не пенсионер. Поэтому практически каждое решение о недопуске обжалуется пациентами. Но, как правило, решение о недопуске не меняется — ведь и первичная, и вышестоящая комиссии работают в рамках действующего законодательства и исключений из правил быть не может.

«Есть дальнобойщики, которым больше 70 лет. Справляются хорошо!»

В компании «Асстра Транспорт», которая осуществляет грузоперевозки, солидарны с медиками и считают, что ничего страшного не произойдет, если пенсионный возраст водителям поднимут — ведь допуск их к работе решается состоянием здоровья.

— У нас есть водители-пенсионеры — хорошо работают, выполняют свои задачи. Сейчас водители нам не требуются — все вакансии закрыты, но если бы в этом возникла необходимость, то пожилых водителей со справкой мы бы приняли, но при этом учитывали бы их опыт, рекомендации, — отметил директор фирмы Максим Криница. — Знаю, что есть дальнобойщики и старше 70 лет, а в Европе таких очень много, причем в некоторых странах они не проходят предрейсовый медосмотр и все с ними хорошо, справляются.

Кстати, иногда проблемы «возрастных» водителей не решаются самими нанимателями. Так, недавно суд признал одну из белорусских компаний перевозчиков в нарушении правил работы: водитель фирмы, 58-летний мужчина, умер в рейсе от инсульта. Как выяснилось, фирма не обеспечила возможность прохождения предрейсового осмотра.

А вот рядовые водители считают, что пенсионерам за рулем не место.

Пассажирские перевозчики: «Водителей надо отправлять на пенсию, как сотрудников МВД»

Пассажирские перевозчики настроены уже не так оптимистично и считают, что повышать пенсионный возраст водителям нельзя: безопасность дорожного движения от этого не улучшится. Ведь ДТП из-за того, что водитель плохо себя почувствовал за рулем, к сожалению, нередкость. Отдельной статистики по таким «возрастным» авариям водителей пассажирского транспорта нет. Но в качестве примера приведем некоторые происшествия последних лет.

В июле этого года в Воложинском районе умер за рулем водитель рейсового автобуса — 61-летнему мужчине стало плохо. В больницу доставили трех пассажиров.

Два года назад в Полоцком районе 58-летнему водителю рейсового автобуса стало плохо, он съехал с дороги и при этом пересек встречную полосу. В салоне автобуса было 25 пассажиров, двое пострадали.

«Я ехала в автобусе № 97, когда водителю стало плохо. Он доехал до остановочного пункта „Керамин“, открыл двери, чтобы пассажиры сумели выйти, и просто рухнул на руль», — рассказывали нам в прошлом году очевидцы происшествия в Минске. По их словам, водителю городского автобуса было около 50 лет.

В феврале прошлого года в Минске рейсовый автобус выехал за пределы дороги и врезался в металлическое ограждение. Со слов пассажиров, автобус начал смещаться левее, когда они заметили, что водитель в кабине лежит на полу. Водителю было 52 года, в аварии, к счастью, обошлось без пострадавших.

— Работа водителей, которые работают в пассажирских перевозках, — это постоянное напряжение. У них очень сложный режим работы: ранний подъем — около 3.30, при этом морально и физически им очень тяжело выполнять свои функции, — не скрывает Николай Коноплицкий, заместитель гендиректора по перевозкам ОАО «Гомельоблавтотранс».

Во всех «облавтотрансах» водителей, которые начинали работать еще при СССР, очень много. К сожалению, молодежи в профессию приходит мало — многие уезжают работать за пределы Беларуси, поэтому нехватка водительских кадров есть по всей стране.

— Нельзя профессию водителя подгонять под общую планку и, как всем остальным, повышать им возраст выхода на пенсию. Я считаю, хорошо, если бы водителей, как и сотрудников МВД, раньше отправляли на пенсию, — говорит Николай Коноплицкий.