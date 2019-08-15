Национализировать государство 15.08.2019, 21:09

Государство в России сейчас главный враг гражданина.

И это будет продолжаться до тех пор, пока россияне не национализируют государство, отняв его у Путина и его бандитов, вернув себе свою законную собственность. Главная задача в России сейчас это национализация государства.

Самое страшное, что произошло в России - это не приватизация путем "залоговых аукционов", а приватизация государства "трудовым коллективом" во главе с Путиным, его друзьями и знакомыми, чиновниками и бюрократами (на своем более низком уровне).

Если олигархи при Ельцине жили в роскоши ни в чем себе не отказывая, то сейчас "сечины", "миллеры", "грефы", "шуваловы" и "чубайсы" ни в чем себе не отказывают, будучи руководителями принадлежащей государству собственности. Ведя государственный "бизнес" за счет прямых подаяний из бюджета или за счет налоговых льгот.

Бюрократы-чиновники тоже потеряли всякий стыд и демонстративно шикуют на своих уровнях "освоения" бюджета, пухнущего от денег за счет экономии на повышении пенсионного возраста.

Причем, как показали Мосгордуму, у общества и честных налогоплательщиков, содержащих все это "варьете" (включая и "силовиков"), нет даже теоретической возможности не то, что выиграть тотально фальсифицируемые в пользу "трудового коллектива государства" выборы, но даже зарегистрироваться на них для участия. Когда право решать кому можно участвовать в выборах, а кому нельзя оказалось у коррупционеров и казнокрадов благосостояние которых зависит от "попила" бюджета, которому могут помешать независимые депутаты.

Стране для развития нужны не Росгвардейцы, православные байкеры и казаки, а честные и умные люди: ученые, инженеры, программисты.

С чего умные люди останутся работать и уехавшие ранее вернутся в Россию? Сидеть за придуманный "шпионаж", сидеть за прогулку по своему городу, или сидеть за "репосты"? Россия стала опасна для обычных людей и все больше превращается привычный по "совку" концлагерь. Только при Путине этот концлагерь будет еще и "цифровым" с тотальной слежкой за всеми и безганичным доступом к этой информации чиновников, "силовиков" и бандитов.

Пока мы не национализируем государство, не вернем себе конституционное право избирать и быть избранными, отнятое у нас Путиным с "трудовым коллективом государства" у России не будет шансов на развитие и достойную жизнь для граждан. "Трудовой коллектив государства", если его не сменить, отнимет у нас последние и растопчет все конституционные права, включая право на жизнь.

Дмитрий Милин, Facebook