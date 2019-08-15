В Беларуси будут производить активированный уголь из торфа 1 15.08.2019, 21:32

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Большое количество активированного угля будет заказывать Белорусская АЭС.

В Беларуси будут производить активированный уголь из торфа. Как информирует "Народная газета", реализацией инновационного проекта занимается Национальная академия наук на базе Института природопользования. На сегодняшний день внутренний рынок нашей страны нуждается в 600-700 тоннах активированного угля. Его покупают за границей по цене от 2500 долларов за тонну. Предполагается, что отечественный продукт будет значительно дешевле.

Ученые говорят, что один из основных видов сырья, из которого получают активированный уголь, — это торф. За год его добывают около 2,5 млн тонн. Из его половины производят топливные брикеты, остальное используют в производстве удобрений или отправляют на экспорт. К инновационному проекту Национальную академию наук подтолкнул и тот факт, что из белорусского торфа производят активированный уголь в Голландии.

В ближайшие два года будет отрабатываться технология производства. Предполагается, что сначала будет выпускаться около 100 тонн продукта ежегодно. Выясняется, что "достаточно большое количество" активированного угля будет заказывать Белорусская АЭС.