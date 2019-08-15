Навальный нашел у московского чиновника пентхаус за полтора миллиона долларов 1 15.08.2019, 21:38

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Фонд борьбы с коррупцией Навального запустил спецпроект «Московский коррупционер».

Фонд борьбы с коррупции (ФБК) Алексея Навального начал новый спецпроект "Московский коррупционер". "Мы запустили наш расследовательский станок и будем выпускать расследования с такой частотой и интенсивностью, с которой никогда не работали ни мы, ни кто-либо еще", - написал оппозиционный политик на своем сайте в Интернете в четверг, 15 августа.

А руководитель отдела расследований ФБК Георгий Албуров так объяснил цель нового проекта в своем Twitter: "К "выборам" не должно остаться ни одного москвича, который будет думать, что в московской мэрии и Мосгордуме сидит хоть один приличный человек".

В штабе Навального также добавили, что "Московский коррупционер" станет "своего рода ответом властям на тот беспредел и террор, который они устроили против независимых кандидатов, избирателей и сотрудников ФБК", передает DW.

Пентхаус для председателя

Героем первого расследования стал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Исследуя данные из Единого государственного реестра недвижимости, расследователи ФБК выяснили, что политик является обладателем семикомнатного пентхауса в центре Москвы. Двухуровневая недвижимость занимает площадь без малого в 270 кв. метров.

Стоимость пентхауса в ФБК оценили в 95 млн рублей. Еще полтора миллиона рублей, по данным расследователей, стоит принадлежащий Шапошникову подземный гараж. Согласно документам, выложенным ФБК, политик владеет квартирой с 2010 года, она указана в его декларации о доходах. При этом в 2018 году Шапошников задекларировал доходы в 24,4 млн рублей (годом раньше они составили 5,5 млн рублей).

Нынешний председатель Мосгордумы, избранный в ее состав от партии "Единая Россия", баллотируется на выборах в московский парламент 2019 года по одному из округов на самой окраине Москвы как самовыдвиженец. Выборы в Мосгордуму, на которые не допустили ряд независимых оппозиционных политиков, должны пройти 8 сентября.