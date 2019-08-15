Солигорский «Шахтер» сыграл вничью с «Торино» 15.08.2019, 21:57

«Горняки» покинули Лигу Европы.

"Шахтер" не смог пробиться в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы. В ответном поединке 3-го раунда горняки сыграли вничью с "Торино" — 1:1, передает pressball.by.

На гол форварда туринцев Симоне Дзадзы точным ударом с одиннадцатиметровой отметки ответил Николай Януш.

ШАХТЕР — ТОРИНО — 1:1

ШАХТЕР: Климович (к) — Матвейчик, Хадаркевич, Рыбак (Бурко, 67), Антич — Селява, Сзоке — Ковалев, Эбонг, Баланович (Бодул, 85) — Бакай (Януш, 76).

Запасные: Чесновский, Вишняков, Хващинский, Лабулич.

ТОРИНО: Сиригу — Бонифаци, Нкулу, Бремер — Де Сильвестри, Лукич, Ринкон, Мейте, Ансальди (Айна, 62) — Белотти (к) (Милико, 76), Дзадза.

Запасные: Розати, Базелли, Синго, Беренгер, Джиджи.

ГОЛ: 0:1 — Дздза (81). 1:1 — Януш (91+, с пенальти за фол против Януша).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Ансальди (62), Лукич (77).

Первый матч — 0:5.