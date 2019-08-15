БАТЭ вышел в плей-офф Лиги Европы 3 15.08.2019, 22:00

1,800

Соперником БАТЭ станет победитель пары «Астана» - «Валетта».

БАТЭ пробился в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы. В ответном матче 3-го раунда борисовчане сыграли вничью с «Сараево» — 0:0, передает pressball.by.

За выход в группу БАТЭ поспорит с победителем противостояния «Валетта» — «Астана» (первый матч — 1:5).

БАТЭ — САРАЕВО — 0:0

БАТЭ: Чичкан — Риос, Волков, Симович, Филипович — Бага, Яблонский, Драгун (Березкин, 91+) — Мукам (Туоминен, 67), Скавыш (Дубаич, 79), Стасевич (к).

Запасные: Черник, Копитович, Виллюмссон, Бессмертный.

САРАЕВО: Ковачевич — Летич, Шербечич, Лазич, Хебибович — Доканович (Мустафич, 33), Гаврич (Миланович, 73), Велкоски (к) — Шишич, Х.Ханджич, Татар (Ахметович, 53)

Запасные: Диздаревич, Шабанович, Гузина, Курдич.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Джоканович (1), Гаврич (29), Шишич (78), Велкоски (91+), Туоминен (91+).

Первый матч — 2:1.