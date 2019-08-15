БАТЭ вышел в плей-офф Лиги Европы

БАТЭ вышел в плей-офф Лиги Европы3
- 15.08.2019, 22:00
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Соперником БАТЭ станет победитель пары «Астана» - «Валетта».
БАТЭ пробился в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы. В ответном матче 3-го раунда борисовчане сыграли вничью с «Сараево» — 0:0, передает pressball.by.
За выход в группу БАТЭ поспорит с победителем противостояния «Валетта» — «Астана» (первый матч — 1:5).
БАТЭ — САРАЕВО — 0:0
БАТЭ: Чичкан — Риос, Волков, Симович, Филипович — Бага, Яблонский, Драгун (Березкин, 91+) — Мукам (Туоминен, 67), Скавыш (Дубаич, 79), Стасевич (к).
Запасные: Черник, Копитович, Виллюмссон, Бессмертный.
САРАЕВО: Ковачевич — Летич, Шербечич, Лазич, Хебибович — Доканович (Мустафич, 33), Гаврич (Миланович, 73), Велкоски (к) — Шишич, Х.Ханджич, Татар (Ахметович, 53)
Запасные: Диздаревич, Шабанович, Гузина, Курдич.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Джоканович (1), Гаврич (29), Шишич (78), Велкоски (91+), Туоминен (91+).
Первый матч — 2:1.