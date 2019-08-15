В Беларуси расширили список социально значимых товаров 1 15.08.2019, 22:45

Что в него добавили.

В Беларуси расширили список социально значимых товаров. Об этом говорится в соответствующем постановлении Совета министров Беларуси. Теперь в случае быстрого и значительного подорожания этих продуктов Министерство антимонопольного регулирования и торговли сможет вводить на них ценовое регулирование на срок до 90 дней в год, пишет tut.by.

В список социально значимых товаров добавили хлеб пшеничный, изделия булочные — батон, из пшеничной муки, сыр — твердый, полутвердый, свежие яблоки, черный чай, манную и пшенную крупы.

Список пополнили и свежие овощи: картофель, свекла, морковь, капуста, лук, огурцы и помидоры. Но здесь есть уточнение, что к социально значимым товарам, цены на которые регулируются МАРТ не более 90 дней в течение одного года, не относятся свежие картофель, свекла столовая, морковь столовая, откалиброванные, мытые, расфасованные в перфорированные пакеты и сетчатую тару с применением клипсатора.

Из категории мяса — отрубы и крупнокусковые полуфабрикаты, колбасы вареные, сосиски, сардельки.

При этом список социально значимых товаров, на которые могут вводить ограничения облисполкомы и Мингорисполком, сократился. Из него исключили свежий картофель, свеклу, морковь, капусту, лук, а также услуги по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом общего пользования в регулярном сообщении.

Изменения вступят в силу после официального опубликования постановления.

Накануне в МАРТ рассказали, что проанализировали работу торговли и пришли к выводу, что торговля увеличила свои аппетиты. За последние полгода цены на продукты значительно выросли, особенно на социально значимые товары. На их увеличение повлияло в первую очередь повышение торговых надбавок.