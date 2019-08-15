Bloomberg: Экономика Украины на подъеме 15.08.2019, 22:58

Рост украинского ВВП достиг 4,6%.

В последнем квартале расширение экономики Украины ускорилось, несмотря на то, что напряженность в торговле между США и Китаем, а также более широкое мировое замедление давят на экономическую ситуацию в Европе. Об этом пишет агентство Bloomberg, добавляя, что рост украинского ВВП достиг 4,6%.

По мнению агентства, это неожиданный показатель. Всемирный банк предупреждал, что без ускорения экономических темпов Украине придется потратить полвека, чтобы догнать соседнюю Польшу, которая процветает с тех пор, как вступила в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский, чья партия получила контроль над парламентом на выборах в прошлом месяце, пообещал добиться роста на 5% ВВП и более в ближайшие годы. План реформ сеет оптимизм среди инвесторов, а также сделал гривню валютой с наилучшими показателями в этом году, отмечает unian.net.

"Первые сигналы очень вдохновляют", — сказал инвестиционный директор Aberdeen Asset Management PLC Виктор Шабо, который помогает управлять долговыми обязательствами развивающихся рынков на 4 миллиарда долларов.

Компания эксперта имеет большой пакет украинских бондов. Поэтому Шабо ожидает, что его компания скоро сможет воспользоваться гарантиями, привязанными к экономическому росту, которые она получила после реструктуризации долга Украины в 2015 году.

Инвестор ожидает принятия "серьезной" программы МВФ с началом работы нового украинского правительства в следующем месяце. Вместе с тем, эксперт подчеркивает, что успех нового президента сильно зависит от реформирования судебной системы.

Агентство отмечает, что сохранить ускорение темпов экономического роста будет не просто. Замедление роста мировой экономики сократит спрос на украинские металлы и аграрный экспорт. Также Зеленскому нужно остановить волну эмиграции граждан в более богатые страны ЕС. Под вопросом остается и то, кто возглавит новое правительство.

Специалист JPMorgan Asset Management по вопросам развивающихся рынков Жолт Папп отмечает, что важным фактором для ускорения роста экономики Украины станет низкий уровень инфляции, а также прозрачная монетарная и фискальная политика. Кроме того, нужны стабильные законодательные рамки. Зеленскому придется разобраться с этими вопросами.

"Стабильное усиление роста украинского ВВП остается вызовом", — говорит Папп.