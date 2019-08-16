На вокзале в Минске россиянку не пустили в автобус из-за инвалидной коляски 15 16.08.2019, 7:40

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Иллюстрационное фото

Перевозчика оштрафовали.

Пассажирку из России на инвалидной коляске отказались перевозить в автобусе Минск — Санкт-Петербург — мол, это противоречит внутренней инструкции белорусского частного перевозчика. В ситуации разбиралась Транспортная инспекция Минтранса: водителей автобуса оштрафовали, но фирма виновной себя не считает.

Марина, жительница города Луга Ленинградской области, имеет инвалидность и передвигается на коляске. Но от поездок по разным странам из-за этого она отказываться не стала.

— Я очень много путешествую. Например, в прошлом году была в Москве, Казани, Владивостоке, посещала Молдову, Эстонию, Крым, Китай. Очень много поездок было на автобусе. Решила посетить Беларусь во время проведения в Минске II Европейских игр, — рассказала она tut.by.

Марина планировала несколько дней погостить в Беларуси, а 3 июля уехать на автобусе из Минска в Санкт-Петербург. Билет забронировала на одной из интернет-площадок, проводить и помочь с посадкой в автобус вызвались друзья.

— Даем билет стюарду, а он говорит: «Мы вас не повезем: не перевозим людей с инвалидными колясками», якобы информация об этом была на сайте. Я была в шоке, потому что столкнулась с таким впервые: нигде не возникало подобных проблем.

Ситуацию пытались уладить, уговаривали стюарда все же пустить Марину. Тот звонил кому-то, уточнял, можно ли перевозить пассажирку-колясочницу, но в итоге Марину в автобус не пустили, а деньги за билет не вернули.

— Я была очень растеряна, не знала, что делать. Это был вечер, из гостиницы я выписалась, белорусские деньги все потратила — зачем они мне, если я уезжаю, поэтому заказать билет на другой автобус я не могла, к тому же у меня не было ни мобильной связи, ни интернета. Друзья опаздывали на свой поезд и не могли долго заниматься решением моих вопросов.

В итоге купить билет на автобус другой фирмы, который отправлялся через полтора часа, Марине помогли незнакомые люди на вокзале.

— Домой я доехала, но ситуацией была очень возмущена, поэтому написала письмо президенту Лукашенко. Оттуда мне ответили, что мою претензию отправили в Министерство транспорта.

Кстати, Марина зашла на сайт, на котором заказывала билет: действительно там было написано, что пассажиров с велосипедами и колясками (без уточнения вида коляски) перевозчик не берет — эти предметы нельзя перевозить ни в салоне, ни в багажном отделении.

В Гомеле колясочник попросил водителя троллейбуса помочь ему с посадкой. «Нет времени», — бросил тот.

По поручению Минтранса в ситуации разбиралась Транспортная инспекция.

— Перевозку осуществляла столичная фирма «Традимус» на автобусе Volvo. Конечно, компания неправомерно отказала пассажирке на коляске в услуге: по Правилам автомобильных перевозок пассажиров перевозчики обязаны бесплатно провозить инвалидную коляску для личного пользования инвалидов. Кроме того, член экипажа автобуса — водитель, кондуктор, обязан оказывать помощь пассажиру с инвалидностью при посадке и высадке, приобретении билета, — рассказали в Управлении контроля автотранспорта.

За допущенные нарушения два водителя, которые выполняли рейс 3 июля, были привлечены к административной ответственности по ч. 5 ст. 18.14 КоАП Беларуси. Максимальные санкции, которые предусмотрены статьей, — штраф до 2 БВ.

В Конвенции о правах инвалидов, которую подписала и Беларусь, сказано: «Чтобы наделить инвалидов возможностью вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, государства-участники принимают надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к транспорту…».

— Мы проверили автобус этой фирмы на автовокзале и выявили другие нарушения: не было визитной карточки водителя, информации об автоперевозчике, местонахождении книги замечаний и предложений. Кстати, компания имеет лицензию на регулярный рейс Минск — Москва, а вот на маршрут Минск-Санкт — Петербург разрешения у нее нет. С этим вопросом мы сейчас разбираемся, — рассказали специалисты.

После проверки «Традимус» прислал транспортникам письмо, в котором сообщил, что Volvo, на котором они осуществляют международные рейсы, — это автобус общего назначения, а не специальный, он не предназначен для перевозки инвалидов-колясочников. Если бы перевозчик согласился везти Марину, то поездка на автобусе была бы для нее небезопасной.