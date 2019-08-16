Аэробус-кукурузник Геннадий Гудков

16.08.2019, 7:44

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ФОТО: ОЛЬГА ШАВРОВА / ТАСС

Почему Россия в путинские годы правления стала абсолютным чемпионом мира по ЧП?

Россия гниет с головы: деградация системы «вертикали» приводит к нарастанию катастроф, ЧП, несчастий и многочисленным жертвам. Будь то лесные пожары, наводнения или авиакатастрофы.

Нет ни одной летающей страны, где аварии и гибель пассажиров стала бы просто статистикой. Не успел сгореть в Шереметьево гордость отечественной авиации «Супер-джет» (погибло более 40 человек), как новая драма: почти рухнул на кукурузное поле сразу после взлета «Аэробус», набитый под завязь пассажирами. Благодаря грамотным действиям пилотов обошлось без жертв, хотя в больницы с различными травмами отправили насколько десятков из 258 счастливчиков, которые будут теперь всю жизнь в этот день отмечать свое второе рождение. Вчера им просто повезло. Не более того.

Скажите, пожалуйста, почему Россия в путинские годы правления стала абсолютным чемпионом мира по авиакатастрофам и количеству жертв? Причем в огромным отрывом? А ведь по объемам перевозок мы занимаем позиции далеко во второй десятке. Сравните: почти миллиард пассажиров в год в США, 600 миллионов в Китае, 350 в ФРГ и т.д. и всего 80 млн. в РФ, а по катастрофам мы первые?! Там, за рубежом, что, птицы не летают (кстати, как мило — стая чаек посреди равнины. Или это — ворОны со свалок им.

губернатора Воробьева?), или пилоты из другого теста? Сейчас уже и самолеты везде одинаковые, и навигация та же самая, и погодные условия примерно равны. А западные аэропорты даже более сложные для взлета-посадки, взять какой-нибудь Гонконг или Сингапур, там лайнер вообще на головы садится, техника — филигрань. А у нас места — навалом, рельеф простой — как стол, а самолеты падают один за другим, иногда по несколько лайнеров в год!!!

Ответ прост и ужасен: российская власть умеет делать хорошо лишь три вещи: врать, воровать(тут мы тоже абсолютные чемпионы) и преследовать своих критиков самым жестоким и подлым образом. И все!!! Остальное получается плохо или вообще никак. В стране за последние 10 лет развалено практически все: наука, производство, село, образование, ЖКХ, медицина, космос. То что-то сгорит, то утонет, то взорвется или рухнет.

Поэтому, покупая билет на российский авиарейс, надо сперва выучить хотя бы «Отче наш». Может статься, только на него и надежда. Или просто повезет, как нынешнему «Аэробусу-кукурузнику».

P.S. Хорошо, что хоть на этот раз не «назначат» пилотов олухами и раздолбаями, на которых можно повесить всех собак и списать на их ошибки весь бардак в российской авиации. Спасибо ребятам, что своими грамотными действиями защитили честь и репутацию всех летчиков России.

Геннадий Гудков, «Фейсбук»