ГАИ о балльной системе для водителей: С неприятием уже сталкивались, ничего — научим 40 16.08.2019, 7:51

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Как будет работать новая система штрафов в Беларуси?

В текущем году в Беларуси может заработать балльная система штрафов. Подробнее о нововведении и прочих новшествах, которые ожидают белорусских автомобилистов, рассказал начальник УГАИ УВД облисполкома Владимир Назарко журналистам «Гродзенскай праўды».

Законопроект, касающийся внедрения балльной системы, будет предусматривать начисление штрафных баллов за то или иное нарушение. Планировалось, что в 1 балл окажутся оценены нарушения, штраф за которые не превышает 3 базовых величин (такую «оценку» можно получить за неправильную парковку и неиспользование ремней безопасности) или которые выявлены с помощью фотофиксации. Получить 2 балла можно за нарушения со штрафом до 5 базовых (проезд на красный, игнорирование знаков и дорожной разметки). 3 балла — до 10 базовых. 4 балла — если санкции статьи предусматривают штраф свыше 10 базовых или лишение права управления (езда в нетрезвом состоянии или выезд на «встречку»).

«Если за нарушение, оцениваемое в 4 балла, предусмотрено лишение прав, это не значит, что водителю просто начислят штрафные баллы и оставят его с правом управления. Водительское удостоверение заберут, и на его штрафном счету будет 4 балла», – пояснил Владимир Назарко. За один раз можно получить и 10 баллов, если сотрудники ГАИ найдут не одно нарушение. Например, водителя оштрафовали за проезд на красный (2 балла), а также он оказался непристегнутым – в сумме выходит 3 балла. Балл начисляется в том числе и тогда, когда нарушителя не оштрафовали, а вынесли только предупреждение.

Владимир Назарко подчеркнул, что балльная система направлена в первую очередь на системных нарушителей. «В области есть водитель, который привлекался к ответственности 135 раз. По закону ГАИ не может лишить его права управления, оштрафовать – да. Водитель может хоть весь день превышать скорость и получить 10 штрафов, но права будут при нем. А вот с балльной системой мы сможем лишить его водительского удостоверения на полгода», – отметил он.

В разговоре начальник УГАИ УВД также пояснил, что ответственным водителям бояться балльной системы не стоит. «Навсегда полученные баллы на счету не остаются, они исчезают через год после фиксации нарушения. Специалисты подсчитали, что только один из 4 300 водителей сможет за год набрать эти 15 баллов. К слову, такое количество баллов не случайно. Команда ученых занималась сложными подсчетами и исследованиями, которые показали, что 15 – оптимальная цифра. Так что все научно обосновано». К тому же специалисты прогнозируют, что благодаря балльной системе удастся спасти от гибели 50 человек в год.

– Это мировой опыт, и вполне логично, что и Беларусь к этому тоже пришла. Правоохранители понимают: нововведение оценят не сразу. Но потом люди увидят, что нет ничего страшного, лишь единицы за год наберут эти 15 баллов. Тем более что по истечении полугода платить за что-то или сдавать экзамены, чтобы вернуть права, не нужно. С неприятием уже сталкивались, когда стали делать акцент на ремнях безопасности и обязали всех пристегиваться, даже пассажиров на заднем сиденье. Ничего – научим.

В разговоре с журналистами Назарко также рассказал об электронном приложении «Мобильный инспектор», которое пока работает только с нерезидентами Республики Беларусь, но вскоре будет доступно и для белорусских граждан. При оформлении штрафа заполняется электронный протокол. Система сама укажет статью кодекса и размер штрафа (если сотрудник введет большую или меньшую сумму, чем положено, приложение не пропустит протокол).

Помимо этого, планируется увеличить безопасность на трассе М6. Поскольку защитная сетка полностью не исключила появление животных на проезжей части, скоро на местах их наиболее вероятного возникновения установят 10 диодных знаков, работающих от солнечной энергии. Они будут предупреждать водителей о возможном появлении животных на дороге. Также установят специальные светоотражающие знаки синего цвета, которые называются «волчий глаз». Считается, что этот цвет пугает животных. «Такая мера уже зарекомендовала себя за границей. Если у нас знаки тоже себя хорошо покажут, будем их использовать».