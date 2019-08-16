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Алексей Бага: Лучшие игры БАТЭ еще впереди

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  • 16.08.2019, 7:55
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Алексей Бага: Лучшие игры БАТЭ еще впереди
АЛЕКСЕЙ БАГА

В еврокубках любой рикошет, любая секунда могут перевернуть игру.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага подвел итог противостояния с "Сараево" в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы, сообщает pressball.by:

- Признайтесь, вчера слукавили, что начнете сегодняшнюю игру с чистого листа? Если нет, то можно ли говорить, сегодняшний футбол в исполнении БАТЭ — это максимум?

- Про максимум не стал бы говорить. У каждого свой максимум. Лучшие игры еще впереди. В еврокубках любой рикошет, любая секунда могут перевернуть игру. У нас был хороший результат в Боснии. Он дал нам психологическое преимущество. Но должны были понимать, против кого играем: соперник рисковал до конца. Вышел Ахметович, который еще неделю назад лечился. Он не просто так восстановился и вышел на поле. Все, что случилось, наша история — мы в плей-офф.

- Скажите несколько слов по игре.

- Тяжело говорить. Надо успокоиться. Должны были использовать пространство, которое оставлял соперник и забивать не один мяч. Имели много переходов из обороны в атаку. Учитывая нашу группу атаки, должны были реализовывать моменты. Поэтому до конца витало напряжение, а соперник питал иллюзии.


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