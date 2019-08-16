Ученые обнаружили неожиданные вещества в арктическом льду 1 16.08.2019, 8:00

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Были проанализированы пробы из льдин, плавающих в проливе Фрама между островом Гренландия и архипелагом Шпицберген.

Немецкие и швейцарские ученые обнаружили микрочастицы пластика в арктическом льду, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, сообщает ria.ru.

Над исследованием работала группа ученых из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (Германия) и Института по изучению снега и лавин (Швейцария).

Ученые проанализировали пробы из льдин, плавающих в проливе Фрама между островом Гренландия и архипелагом Шпицберген. Также в рамках исследования были изучены пробы снега из отдаленных от проживания людей районов в Европе: Швейцарских Альп и города Бремен на северо-западе Германии.

Концентрация микропластика в арктическом снегу была значительно ниже, чем в европейском, но все равно достаточно существенной. В составе проб доминировали лак, резина, полиэтилен и полиамид. Помимо пластика в них содержались хитин, уголь, древесный уголь, шерсть животных, волокна растений и песок. Все компоненты, за исключением угля, были более распространены в европейском снегу.

Чаще остальных в пробах встречался лак, что показывает большую распространенность его использования в покрытии кораблей, турбин и зданий. Лак мог выделяться в окружающую среду благодаря трению поверхности с ветром и дождем.

Ранее ученые из университета Виктории (Канада) опубликовали доклад в журнале Environmental Science and Technology, согласно которому человек в среднем проглатывает вместе с едой 40-50 тысяч частиц микропластика ежегодно.