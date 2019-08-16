Геологи обнаружили необычный подземный мир в Австралии 1 16.08.2019, 9:29

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«Мир вулканов» датируется Юрским периодом.

Потенциально находка свидетельствует о том, что под малоизученной поверхностью Австралии может находится гораздо больше «неизученных вулканических миров».

«Мир вулканов Юрского периода» был обнаружен на глубине 1,5 километра под поверхностью Земли. Исследователи в Австралии нашли около 100 вулканов, покрывающих площадь 7,5 тысяч квадратных километров. Они появились между 160 и 180 миллионами лет до н.э. и были впоследствии похоронены под осадочными породами, пишет vokrugsveta.ua.

В исследовании, опубликованном в Gondwana Research, ученые изучили бассейн Купера-Эроманга, расположенный в провинциях Южная Австралия и Квинсленд. Эти регионы уже 60 лет являются крупнейшими нефтегазодобывающими районами страны.

Данные о магматических породах, относящихся к Триасу и Юре, собирают уже 34 года, но ареал и характер этих базальтовых пород оставались в значительной степени неясными.

Ученые проанализировали подземные породы, используя передовые методы визуализации, аналогично тому, как в медицине используют компьютерную томографию. Геологи обнаружили вулканические кратеры, потоки лавы и магматические камеры.

Бассейн Купер-Эроманга, где было сделано открытие, сейчас представляет собой сухой и пустынный ландшафт. Однако во времена динозавров в этом регионе находилось множество кратеров и трещин, которые извергали в воздух раскаленную лаву и облака пепла.

Исследователи назвали регион «Вулканическая область Уорни» — в честь Шейна Уорна, знаменитого австралийского игрока в крикет.

«Большая часть вулканической активности Земли происходит на границах тектонических плит или под земными океанами, но этот древний Юрский мир развивался глубоко внутри Австралийского континента. Потенциально это означает, что под малоизученной поверхностью Австралии может находится гораздо больше «неизученных вулканических миров», – отметил автор исследования Саймон Холфорд.