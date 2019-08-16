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США и Британия быстро продвигаются к заключению торговой сделки

  • 16.08.2019, 9:40
США и Британия быстро продвигаются к заключению торговой сделки

Дональд Трамп провел переговоры с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и Великобритания стремительно продвигаются к заключению двустороннего торгового соглашения, которое будет «фантастическим и большим».

Об этом сообщает Reuters (перевод — nv.ua).

Отмечается, что соответствующее заявление Трамп сделал перед отъездом на политический митинг в Нью-Гемпшире.

«Я думаю, что мы заключим фантастическую и крупную торговую сделку с Великобританией. Мы быстро продвигаемся», — сказал президент США.

Он рассказал, что разговаривал с британским премьер-министром Борисом Джонсоном в среду и будет говорить с ним снова.


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