Белорусский студент подал заявку на пикет против «закона об отсрочках» 10 16.08.2019, 9:50

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Фото: tut.by

Руководство колледжа перепугалось.

Учащийся Могилевского государственного экономического профессионально-технического колледжа Алексей Моисеев подал заявку в Могилевский горисполком на проведение одиночного пикета против «закона об отсрочках». Его цель - проинформировать граждан о новом законе, который касается службы в армии, сообщает «Радыё Свабода».

«Хочется как-то противостоять этому закону, а многие люди, видимо, боятся подавать заявки на такие акции. Я решил не ждать, когда с неба упадут смелые люди», - сказал Алексей Моисеев.

По его словам, на инициативу отреагировала администрация колледжа.

«Меня вызвали в колледж относительно проведения пикета. Директор также пытался дать мне «рекомендации», что этого делать не следует, так как на мне будет некое «клеймо» и зачем подставлять колледж. Пытались мне объяснить неизбежность службы в армии и что я туда пойду в любом случае, то есть какая разница тогда», - сказал Алексей.

Получить комментарий у директора колледжа Олега Бахановича не удалось, он объяснил, что «занят».

Согласно новому закону отсрочка от армии для получения образования будет предоставляться только один раз. В Минобороны нововведения объяснили нехваткой призывников и отметили, что новые правила позволят каждый год набирать на 4,5 тысячи солдат больше, чем раньше.

Имидж белорусской армии значительно пострадал после «дела Коржича».

3 октября 2017 года 21-летнего рядового Александра Коржича нашли в петле со связанными ногами и натянутой на голову майкой в подвале медроты воинской части в Печах под Борисовом. Несколько его сослуживцев говорили на суде, что слышали, будто майка была обмотана скотчем. Дело получило большой резонанс в обществе, оно была на личном контроле у Лукашенко. Мать погибшего солдата Светлана Коржич стала символом борьбы с дедовщиной.

Расследование дела Коржича длилась около 9 месяцев. По всей Беларуси прошли десятки судов в связи с дедовщиной в армии.

Лукашенко уже подписал «закон об отсрочках», он вступил в силу с 10 августа. Таким образом, осенний призыв начнется уже по новым правилам. Это означает, что некоторые ребята-магистранты вместо учебы пойдут служить.

Компания «Протест BY» сообщала, что готовит в Минске в начале осени массовый митинг против «закона об отсрочках».