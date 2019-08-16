Виктор Шендерович: Жить в России, но не в стойле 7 16.08.2019, 9:55

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«Оттепель» бывает разной.

Известный российский публицист Виктор Шендерович рассказал в эфире «Эха Москвы», чем руководствуются люди, которые выходят на акции протеста в Москве:

– Которые хотят закона. Которые хотят жить в России, но не в стойле. Вот все их требование. В России, но не в стойле. Мы имеем дело, конечно, с некоторых пор уже в открытую, она всегда была, хунта – я это слово впервые произнес в 2006 году. После марша несогласных.

Когда впервые была пролита кровь. Когда впервые была беззастенчиво продемонстрирована ставка на физическую силу. Мы просто можем вас замолотить палками по головам. А вы нас нет. Всё. Значит, мы будем молотить вас палками по головам.

Но какое-то время, синусоидами шло, какое-то время власть устраивала эти подлые закавыченные оттепели, сама себе устраивала. Только оттепель – это когда земля вокруг солнца вращается. А тут они просто убирали температуру в морозилке и прибавляли. Сами своей рукой. Называли это оттепелью. И приличные на первый взгляд люди и неглупые вдруг начинали радостно хлопать в ладоши: оттепель, оттепель, оттепель.