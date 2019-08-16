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«Дети ломают ноги, зато парады-евроигры-дожинки с размахом проводим»

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  • 16.08.2019, 10:01
  • 2,048
«Дети ломают ноги, зато парады-евроигры-дожинки с размахом проводим»

Как выглядит бесхозяйственность в Могилеве.

Фотографию типичного двора в Могилеве опубликовал телеграм-канал «Баста».

«Типичный двор в Могилеве. Улица Грюнвальдская.

- Дети ломают ноги, зато парады-евроигры-дожинки с размахом проводим. Когда уже они о людях начнут думать? - задает риторический вопрос читатель», - пишет телеграм-канал «Баста».

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