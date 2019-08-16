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КНДР провела запуск двух неопознанных ракет

  • 16.08.2019, 10:05
КНДР провела запуск двух неопознанных ракет

Ракеты были запущены в море у восточного побережья.

В пятницу, 16 августа, Северная Корея провела запуск двух неопознанных ракет.

Как сообщает Reuters, объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что Северная Корея выпустила два неопознанных снаряда в море у своего восточного побережья.

Характеристики ракет в данный момент неизвестны.

Напомним, что КНДР проводила ракетные запуски 31 июля, 1 августа, 3 августа, 6 августа и 10 августа.


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