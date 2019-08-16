Сколько денег белорусские власти прячут за границей? 1 16.08.2019, 10:07

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В июле на счета властей пришли загадочные суммы.

Нацбанк опубликовал массив денежно-кредитной статистики на 1 августа. В нем можно найти примечательную информацию о движении денег в экономике, пишет banki24.by.

Каждые 3 месяца — в январе, апреле, июле и октябре — белорусские предприятия платят квартальные налоги. Названные периоды обычно являются благоприятными для Минфина, так как доходная часть бюджета растет, профицит тоже увеличивается.

Перечисление налогов со счетов предприятий на счета в системе Минфина хорошо заметно по официальным данным. Так, в период между 1 июля и 1 августа депозиты госуправления в НБРБ выросли на 719 млн BYN, депозиты властей в коммерческих банках — на 561 млн BYN.

Получается, что за месяц примерный рост остатков составил 1,3 млрд BYN. Понятное дело, что основной вклад в рост внесли июльские налоги. Также в июле выросли внутренние обязательства регулятора перед банками по статье «ценные бумаги, кроме акций» — на 494 млн BYN.

Этот прирост образовался за счет размещения краткосрочных рублевых облигаций НБРБ. Нацбанк выпускает данные облигации, чтобы забрать из системы излишнюю ликвидность в период ее избытка.

За июль Нацбанк существенно нарастил ЗВР, что не могло не отразиться на уровне чистых иностранных активов регулятора. Часть резервов властей должна находиться в банках с рейтингом не ниже инвестиционной категории по шкалам международных рейтинговых агентств Fitch Ratings, S&P и Moody’s.

В Беларуси подходящих банков нет, поскольку сама страна имеет суверенный рейтинг в «мусорной» группе — на 5 ступеней ниже минимального инвестиционного. Соответственно, часть резервов государств типа Беларуси лежит за границей.

С 1 июля до 1 августа чистые иностранные активы НБРБ возросли на 463 млн USD — до 7,872 млрд USD. Валовые активы к 1 августа достигли 8,989 млрд USD (+402 млн USD за месяц). В структуре иностранных активов Нацбанка произошла характерная рокировка.

Статья «депозиты» выросла на 1,355 млрд USD, а статья «кредиты» сократилась на 980 млн USD. Аналогичным образом в июле изменились компоненты ЗВР: резервные активы в иностранной валюте выросли на 1,308 млрд USD, а прочие активы упали на 995 млн USD.

Близость сумм со статьями валовых иностранных активов НБРБ не является совпадением. На 1 июля «прочие активы» в составе ЗВР представляли собой ценные бумаги, взятые в ссуду или приобретенные по соглашениям РЕПО (1,003 млрд USD).

Остатки по этой статье ЗВР частенько то разбухают, то снижаются почти до нуля, передвигаясь по воле властей внутри резервов. Чистые иностранные активы коммерческих банков остались отрицательными — минус 3,104 млрд USD на 1 августа.

В июле 2019 года наши банки погасили 272 млн USD кредитов, выданных нерезидентами Беларуси.