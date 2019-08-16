Как «разнузданность» правоохранителей губит белорусскую молочку 8 Сергей Сацук

16.08.2019, 10:25

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Главное красивые результаты работы показать.

О том, что перерабатывающие предприятия Беларуси часто становятся заложниками торговых сетей и нечестных посредников, говорил даже Лукашенко. Но вот о роли в этом процессе правоохранителей Лукашенко вряд ли знает.

На текущей неделе он анонсировал совещание, посвященное "разнузданности" правоохранителей. Поэтому описание ситуации, в которой в той или иной степени успело побывать практически каждое перерабатывающие предприятие Беларуси, будет как раз к месту. Тем более, что речь пойдет о белорусской молочке, которую называют белым золотом и которая для страны имеет стратегическое значение.

Как уже говорилось выше, проблема расчетов торговых сетей с перерабатывающими предприятиями уже попадала в поле зрения главы государства. Ситуацию взяли под контроль и торговые сети стали платить производителям относительно вовремя. По крайней мере, критических ситуаций тут больше не возникало. Однако, помимо известных всем торговых сетей на рынке работают много посредников, которые взяли на себя часть сбыта белорусского АПК. При этом хозяева этих фирм-посредников весьма неплохо себя чувствуют, не рассчитываясь при этом с производителями.

Попали под схему

В 2015 году минская компания ООО "Династ Бизнес", учредителем и руководителем которой являлся некто Олег Згирский, подрядилась поставлять в торговые сети Беларуси белорусские продукты питания, став посредником между производителем и ритейлом. В числе клиентов у поставщика оказались, в том числе СООО "Белсыр" и Лепельский МКК.

Первоначально сотрудничество шло относительно благополучно. ООО "Династ Бизнес" хоть и рассчитывался за отпущенную продукцию с задержкой, но все же платежи шли. Но потом вдруг расчеты прекратились.

СООО "Белсыр" и Лепельский МКК подали заявление в суд о возбуждении приказного производства и взыскании задолженности за отпущенную продукцию. Суд вынес определение в порядке приказного производства о взыскании задолженности. Но перерабатывающим предприятиям достались лишь крохи с барского стола. К тому времени у ООО "Династ Бизнес" уже практически нечего было взять.

Как оказалось Олег Згирский зарегистрировал новую фирму ООО «Династ Бизнес Торг», на которую были переведены активы ООО "Династ Бизнес". А первая фирма была отправлена в процедуру банкротства. При этом среди основных кредиторов, кому оказалась должна компания, значились ЧТУП "Альрад", владельцем которой является сын Згирского Дмитрий, ООО "Динас Бизнес Торг", половина доли которой была переоформлена на Згирскую Карину Васильевну, а половина осталась на балансе самого общества. Ну и, естественно, в числе кредиторов банкрота оказались и сами перерабатывающие предприятия, не дождавшиеся расчетов за поставленную продукцию.

При этом созданное ООО "Династ Бизнес Торг" спокойно продолжило заниматься тем же, чем занималась ранее первая компания.

Дело нечисто?

Заподозрив, что дело тут нечисто, СООО "Белсыр" подало заявление в правоохранительные органы, указывая на признаки совершения мошенничества. Имеется ли во всей этой истории состав преступления или нет, мы не знаем. Дело собственно не в этом, а в том, как осуществлялась проверка по заявлению перерабатывающего предприятия.

Разбирательство проводил ОБЭП УВД Администрации Фрунзенского района Минска. Разбирательством, правда, такую работу вряд ли можно назвать. Проверка была проведена чисто формально. Впрочем, "старший лейтенант, мальчик молодой" даже опросил Олега Згирского. Бизнесмен пояснил, что действительно должен перерабатывающим предприятиям и пообещал, что приложит все усилия, чтобы расплатиться. По словам Згирского, такая некрасивая ситуация возникла из-за кризиса, а также из-за того, что торговые сети не до конца рассчитались с ним, и потому что часть продукции была возращена как некачественная.

Но старший лейтенант даже не стал ничего проверять и считать: действительно ли имеется долг торговых сетей, на какую сумму, действительно ли был возврат продукции, по какой причине и, главное, на какую сумму. Даже элементарного анализа движения по счетам сделано не было, хотя заявители указывали на вывод средств ООО "Динас Бинес" в пользу аффилированных структур. ОБЭП ничего этого не сделал. Олегу Згирскому просто поверили на слово, как джентльмену, и вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Вот так просто правоохранители и отдали месячную заработную плату целого завода в руки недобросовестных партнеров.

Понятно, что такое постановление прокуратура отменила и велела провести все необходимые действия по проверке фактов, указанных заявителем. За три года ОБЭП выносил восемь (!) подобных отказных постановлений и каждый раз прокуратура их отменяла, так как сотрудники милиции упорно не хотели добросовестно делать свою работу. Одно указание кое-как выполнят, остальные проигнорируют, потом заново. Если почитать все эти восемь постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, то можно увидеть, что львиная их часть просто переписывалась буквально под копирку даже с ошибками.

Но, в конце концов, сдалась и прокуратура, видимо устала бороться с такими упорными сотрудниками ОБЭП. Тогда СООО "Белсыр" обратилось в суд, который в июле текущего года в девятый раз отменил постановление ОБЭП об отказе в возбуждении уголовного дела. Как указал суд, за прошедшие годы органом дознания так и "не исследованы фактические причины ухудшения платежеспособности ООО "Династ Бизнес". Проверкой установлено, что компания получила денежные средства за реализованный товар, но не установлено, почему эти средства не были перечислены на счета СООО "Белсыр". Иными словами, за почти 10 проверок ОБЭП не сделал того, что должен был сделать еще при самой первой проверке.

"При таких обстоятельствах постановление об отказе в возбуждении уголовного дела нельзя признать законным", указал суд, в очередной раз пояснив ОБЭП, что им нужно сделать.

Теперь милиция будет проводить очередную проверку.

Пошла в народ

Описанная выше схема получила очень широкое распространение в Беларуси именно благодаря попустительству правоохранительных органов и прорех в уголовном кодексе. Это уже даже не десятки, а сотни, если не тысячи подобных случаев. Если ты взял продукцию и ничего не заплатил, значит имел умысел на то, чтобы обмануть предприятие. А если раз взял - рассчитался, второй раз взял - рассчитался, третий - рассчитался лишь за часть, то дальше можно спокойно не платить и объяснять свои действия хоть вмешательством инопланетян - все равно никто ничего проверять не будет. Умысла на обман нет, я ведь раньше рассчитывался.

У правоохранителей тут тоже четкая позиция. Подобные дела имеют сомнительные перспективы в суде, особенно, если на начальной стадии правоохранительные органы несколько лет не делали элементарного. Очень велика вероятность того, что обвиняемого оправдают, сочтя, что в его действиях действительно не было умысла на обман. Ну да, платил себе и своим родственникам невероятные зарплаты, перечислял средства аффилированным структурам, но все ведь в рамках закона. Надеялся, что хватит денег, но не хватило, виноват, приложу все усилия, чтобы погасить долг. Тут суд вполне может стать на сторону обвиняемого, если не будет собрано достаточное количество доказательств. Оперативники это прекрасно понимают, как понимают и то, что следователи тоже вряд ли захотят брать такое дело в производство. Ведь за оправдательное решение суда по головке их тоже не погладят.

Вот так и получается, что попустительство со стороны правоохранителей фактически привело к созданию в стране нового направления бизнеса, который зарабатывает на том, что не платит своим кредиторам.

Если все сделать грамотно, то и комар носа не подточит. В итоге растет дебиторка белорусских предприятий, растут неплатежи, страдает вся экономика. А у пострадавших предприятий создается впечатление, что никому до этого и дела нет. Главное красивые результаты работы Лукашенко показать.

Сергей Сацук, "Ежедневник"