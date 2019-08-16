Ученые обнаружили в космосе «меч джедая» 3 16.08.2019, 11:04

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Пока неизвестна структура этого космического образования.

Еще в 2003 году NASA отправила в космос обсерваторию Spitzer, которая за время своей работы обнаружила много интересных и необычных объектов, сообщает politeka.net.

В частности, Spitzer нашла галактику, напоминающую формой меч джедая из фильма «Звездные войны».

Галактика NGC 5866 расположена в 44 миллионах световых лет от Земли и представляет собой красный луч.

Четкое кольцо изображения говорит о том, что вокруг галактики – очень плотное кольцо из космической пыли. Это означает — звездная система поглощает свет звезд, отражая его в инфракрасном диапазоне (в нем и сделали фото).

Стоит отметить, что данную структуру можно приобрести на ранних стадиях слияния галактик. Однако в этом случае нет следов деформации кольца, появляющихся обычно в данные периоды. Зачастую на снимках звездные системы представляют из себя спиральные рукава или бесформенные туманности. В данном случае исследователи смогли увидеть и зафиксировать лишь плоский «край».

Пока неизвестна структура данного космического образования. Галактика для ученых слишком неудобно расположена, что затрудняет ее изучение в пространстве.