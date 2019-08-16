закрыть
16 августа 2019, пятница, 13:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Кыргызстане против жены Атамбаева завели уголовное дело

  • 16.08.2019, 11:23
  • 1,076
В Кыргызстане против жены Атамбаева завели уголовное дело
Алмазбек Атамбаев с женой

Жена экс-президента Кыргызстана стала фигурантом уголовного дела.

Супруга арестованного бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Раиса стала фигуранткой уголовного дела, пишет The Insoder.

«Сегодня я узнала, что уголовное дело возбуждено и на меня», — рассказала Атамбаева. По ее словам, оно связано с бывшим заведующим отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манасом Арабаевым.

«Я знала, что политика — грязное дело. Я даже не знаю, где какой суд находится. Будучи первой леди, я работала, чтобы никуда не вмешиваться», — добавила Атамбаева.

Напомним, 2 июня Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана по подозрению в коррупции задержал Арабаева, который был освобожден от должности в середине мая с формулировкой «в связи с утратой политического доверия». По данным спецслужбы, Арабаев, занимая должность в аппарате президента, злоупотреблял положением в интересах преступных групп, осуществивших рейдерский захват объектов бизнеса иностранных инвесторов в Бишкеке.

Арабаев дал показание против Раисы Атамбаевой.

Арабаев был назначен на должность заведующего судебным отделом экс-президентом Кыргызстана Атамбаевым.


популярное за неделю

Мнение

Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»?
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»? Татьяна Новикова
Лукашенко и пионеры-дозорники
Лукашенко и пионеры-дозорники Ирина Халип
То ли Кафка, то ли Оруэлл
То ли Кафка, то ли Оруэлл Александр Гольц
Чего ждать от поправок в трудовой кодекс?
Чего ждать от поправок в трудовой кодекс? Михаил Пастухов