В Кыргызстане против жены Атамбаева завели уголовное дело 16.08.2019, 11:23

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Алмазбек Атамбаев с женой

Жена экс-президента Кыргызстана стала фигурантом уголовного дела.

Супруга арестованного бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Раиса стала фигуранткой уголовного дела, пишет The Insoder.

«Сегодня я узнала, что уголовное дело возбуждено и на меня», — рассказала Атамбаева. По ее словам, оно связано с бывшим заведующим отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манасом Арабаевым.

«Я знала, что политика — грязное дело. Я даже не знаю, где какой суд находится. Будучи первой леди, я работала, чтобы никуда не вмешиваться», — добавила Атамбаева.

Напомним, 2 июня Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана по подозрению в коррупции задержал Арабаева, который был освобожден от должности в середине мая с формулировкой «в связи с утратой политического доверия». По данным спецслужбы, Арабаев, занимая должность в аппарате президента, злоупотреблял положением в интересах преступных групп, осуществивших рейдерский захват объектов бизнеса иностранных инвесторов в Бишкеке.

Арабаев дал показание против Раисы Атамбаевой.

Арабаев был назначен на должность заведующего судебным отделом экс-президентом Кыргызстана Атамбаевым.