Лукашенко: Зачем нам пахать землю для дохлых коров? 24 16.08.2019, 11:31

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Диктатор неожиданно заметил то, о чем долгое время говорили независимые СМИ.

Лукашенко заявил, что по итогам года в Беларуси разберутся с причинами падежа скота в хозяйства страны. Об этом он заявил сегодня, посещая ООО "Шапчицы-агро" во время рабочей поездки в Стародорожский район, передает корреспондент БелТА.

Лукашенко заявил, что по итогам года будет подсчитано, сколько погибло скота в каждой области и в целом по стране.

"За это ответят все. Зачем нам пахать землю, производить корма - для дохлых коров и быков или телят? Это никому не нужно, - cказал он. - Это вопиющая бесхозяйственность, это просто преступление. По падежу скота разборки будут жесточайшие".

Напомним, независимые СМИ не раз заявляли о том, что в Беларуси происходит падеж скота. Совсем недавно в Сети появились из агрогородка Паршино Горецкого района, которые шокировали своей безхозяйственностью. В деревне Доброгоща Жлобинского района коровы гибли от голода.

Удивительно, что диктатор отреагировал на падеж только сейчас, хотя независимые СМИ говорили об этом уже давно.